Ilva | M5S spaccato Ira di Di Maio con i pugliesi | «Ora basta o vi porto al voto»

Ex Ilva - Paita (Iv) : “Nostro emendamento per ripristino scudo resta”. Marattin : “M5s? Facciano chiarezza al loro interno” : Come annunciato da Matteo Renzi il giorno seguente al comunicato stampa di ArchelorMittal di voler lasciare Taranto, Italia Viva per voce della sua prima firmataria Raffaella Paita conferma che l’emendamento per ripristinare lo scudo per il colosso franco-indiano “resta in campo”, nonostante il presidente del Consiglio – nella conferenza stampa di ieri sera – abbia affermato che “abbiamo detto che siamo disponibili ...

Ex Ilva : Crippa (M5S) - ‘basta decreti ‘Salva Ilva’ - governo valuti accordo programma’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Mittal vuol uscire da Ilva senza se e senza ma. Maggioranza e governo sono stati accusati che con le modifiche al Dl imprese di essere la causa della perdita di lavoro di diecimila persone. Ma è l’impresa a non aver rispettato accordi”. Un accordo “in cui da nessuna parte si parla di immunità o scudo penale”. Lo ha detto in aula alla Camera, Davide Crippa, a nome dei 5 Stelle ...

Mara Bizzotto contro Ferruccio Sansa : "Come puoi difendere il M5S che voleva fare dell'Ilva un parco giochi?" : La leghista Mara Bizzotto, ospite a L'aria che tira su La7, ha massacrato i grillini e soprattutto il giornalista de Il Fatto quotidiano Ferruccio Sansa sul caso dell'Ilva. "Noi della Lega siamo disponibili a trovare una soluzione al problema Ilva, dobbiamo salvarla. Siccome li conosco i 5 Stelle e

Ilva - Matteo Salvini : "Non credo più a Conte. Pd e M5s hanno tolto lo scudo e fatto scappare gli investitori" : Matteo Salvini entra a gamba tesa sulla vicenda dell'Ilva e attacca il premier e il governo giallo-rosso. "Giuseppe Conte dice che lo scudo penale sarebbe solo una scusa? Ho smesso da tempo di credere al presidente del Consiglio", tuona in piazza a Montecitorio il leader della Lega. "Lo scudo è stat

Ex Ilva - Conte si schiera con M5S. Il Pd : così l'azienda muore : Da mezzogiorno alle dieci di sera palazzo Chigi è rimasto blindato. Impenetrabile. Sospeso. Senza un solo comunicato, senza alcuna notizia ufficiale o ufficiosa. E poi, a notte, senza uno...

Ilva/ Mons. Santoro : no alla demagogia di M5s - ora teniamo insieme ambiente e lavoro : "Prima di dire chiudiamo e licenziamo bisogna preparare il terreno, perché le persone siano occupate in nuovi ambienti, dal terziario al turismo"

Ecco come Pd e M5s hanno trasformato il futuro di Ilva in un referendum su Conte : Roma. Non sapendo bene come affrontare la grana, ha pensato bene di non affrontarla per niente. O, quantomeno, di non mettere la sua faccia su questo fallimento annunciato. Ed è per questo che, finché ha potuto, Giuseppe Conte ha evitato di parlare dell’Ilva. “Rispetto delle rispettive prerogative”,

Barbara Lezzi - la M5s contro Ilva : "Scudo penale - soltanto una scusa" : Per la grande fuga di Arcelor Mittal dall'Italia e la crisi profondissima dell'ex Ilva, sul banco degli imputati, ovviamente, ci è finita l'ex ministro grillino Barbara Lezzi. E la pentastellata prova a difendersi in modo un poco goffo. Queste le parole pronunciate martedì 5 novembre e rilanciate il

Ilva - Teresa Bellanova contro M5s e Barbara Lezzi : "Zimbello d'Europa - ecco cosa rischiamo di diventare" : "Lo zimbello d'Europa". Teresa Bellanova è durissima sull'ex Ilva e le responsabilità politiche del governo. La ministra delle Politiche agricole, renziana e pugliese, sul Foglio richiama Pd e M5s al buon senso: "Ventimila posti di lavoro rischiano di saltare, insieme agli operai di Taranto attendon

Ilva - Calenda inchioda Fioramonti e M5s : "Chi ci pensa - Beppe Grillo?". Il disastro italiano in un 10 secondi : A DiMartedì si è parlato anche di Ilva, con un vivace confronto tra Carlo Calenda e il ministro grillino all'Istruzione Lorenzo Fioramonti. L'ex titolare del Mise è scatenato, perché le chiacchiere stanno a zero e le polemiche pure. Bisogna scegliere, spiega Calenda, e spiegare in fretta se si prefe

Ex Ilva - Renzi : “Ho idee diverse da M5s. Pronto a votare scudo penale domani mattina - ma non è causa del recesso” : “Nessuno di noi fa nascere cordate, ma se si arrivasse al recesso, se salta l’impegno di Mittal, ci va il secondo arrivato” nella gara, ovvero Jindal. Lo ha detto Matteo Renzi a margine della presentazione del libro di Serena Sileoni “Noi e lo Stato. Siamo ancora sudditi?”. “Siamo pronti a votare domattina la norma sullo scudo penale, ma sia chiaro che il recesso di Mittal non dipende dallo scudo penale. Tra ...

"Sull'ex Ilva il M5s sponsorizza l'ideologia un po' cialtrona di certa magistratura" : "In questo momento l'Ilva è lo specchio di tutti i populismi e gli immobilismi di questo paese, non da oggi e non solo da questo governo. Però c'è un dato importante da mettere a fuoco, perché nella storia dell'Ilva vediamo sia un ambientalismo demagogico, che considera la difesa dell'ambiente giust

Ex Ilva : la Lega - Renzi e il M5s hanno ragione ad accusarsi a vicenda. Perché hanno tutti torto : Magari ArcelorMittal andrà fino in fondo riconsegnando l’Ilva allo Stato, che a quel punto dovrà farsi carico di circa 14mila persone e trovare un nuovo acquirente, che certamente riuscirà a spuntare condizioni più favorevoli rispetto agli attuali affittuari. Magari ArcelorMittal ha solo sparato alto per arrivare al vero obiettivo: rendere sostenibile sotto il profilo finanziario la gestione di Taranto, alle prese con la crisi del mercato ...

Ilva - Gian Marco Centinaio a L'Aria che tira : "Colpa del M5s. Gli dicevamo : Guarda che se ne vanno. E loro..." : "Ho chiesto scusa al Pd per averli lasciati nelle mani del M5s". Il leghista Gian Marco Centinaio, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira, è drammaticamente serio. D'altronde, l'occasione non concede ironie: si parla dell'Ilva di Taranto a rischio chiusura dopo che gli indiani di Arcelor-Mittal h