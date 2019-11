Ilva | M5S spaccato Ira di Di Maio con i pugliesi | «Ora basta o vi porto al voto»

Ilva - Graziano Delrio - l'accelerazione che porterà alla crisi di governo tra Pd e M5s : Se non può farlo il governo, ci penserà Graziano Delrio. L'ex ministro Pd, in accordo con Nicola Zingaretti, è intenzionato a forzare la mano sull'Ilva e piegare le resistenze di Luigi Di Maio e M5s, presentando alla Camera un emendamento per reintrodurre lo scudo penale e cercare così di convincere

Ex Ilva - Di Maio : “M5s è contrario al ritorno delle scudo penale. Se la maggioranza presenta emendamento senza accordo è un problema” : “Noi come M5s non siamo d’accordo sull’introduzione dello scudo” per l’ex Ilva. Mentre i sindacati in sciopero lanciano l’allarme e dicono che l’azienda “sta già fermando i forni” e quando stanno per scadere le 48 ore di riflessione proposte dal premier Giuseppe Conte, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio insiste nel dire che i 5 stelle non sono d’accordo col ritorno dell’immunità per ...

Teresa Bellanova manda a schiantare M5s - Pd e governo sull'Ilva : drammatico errore strategico : La ministra renziana Teresa Bellanova fa schiantare M5s e governo sull'Ilva. In un'intervista al Corriere della Sera, la titolare delle Politiche agricole, capo-delegazione di Italia Viva nell'esecutivo, rivendica la necessità di reintrodurre lo scudo penale per Arcelor Mittal, misura cui si oppone

Ilva - De Angelis a Piazzapulita : "Cosa dovete avere il coraggio di fare" - ecco la faccia del ministro M5s : "È inspiegabile". Alessandro De Angelis, giornalista politico del'HuffingtonPost, sito diretto da Lucia Annunziata e non certo schierato con Salvini e il centrodestra in genere, prende la parola a Piazzapulita, in studio da Corrado Formigli, e mette il governo di Pd, M5s, Italia Viva e LeU spalle al

“Il M5s vuole chiudere l’Ilva - il Pd e Renzi gli vanno dietro”. Parla Calenda : "Conte non sa che pesci prendere”. Le parole di Carlo Calenda sulla gestione del dossier Ilva sono molto dure nei confronti della maggioranza, anche nei confronti dei suoi ex alleati. Cosa bisogna fare? “Dopo essersi messi alla mercé di Mittal dandogli la possibilità di svincolarsi dal contratto, la

Ilva - M5S spaccato. Ira di Di Maio con i pugliesi : «Ora basta o vi porto al voto» : «Allora, ora basta: se il gruppo si spacca sull?Ilva, ne prendo atto politicamente e si ritorna al voto. Io non vado avanti così. E non mi faccio mancare di rispetto in questo...

Ex Ilva - Paita (Iv) : “Nostro emendamento per ripristino scudo resta”. Marattin : “M5s? Facciano chiarezza al loro interno” : Come annunciato da Matteo Renzi il giorno seguente al comunicato stampa di ArchelorMittal di voler lasciare Taranto, Italia Viva per voce della sua prima firmataria Raffaella Paita conferma che l’emendamento per ripristinare lo scudo per il colosso franco-indiano “resta in campo”, nonostante il presidente del Consiglio – nella conferenza stampa di ieri sera – abbia affermato che “abbiamo detto che siamo disponibili ...

Ex Ilva : Crippa (M5S) - ‘basta decreti ‘Salva Ilva’ - governo valuti accordo programma’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Mittal vuol uscire da Ilva senza se e senza ma. Maggioranza e governo sono stati accusati che con le modifiche al Dl imprese di essere la causa della perdita di lavoro di diecimila persone. Ma è l’impresa a non aver rispettato accordi”. Un accordo “in cui da nessuna parte si parla di immunità o scudo penale”. Lo ha detto in aula alla Camera, Davide Crippa, a nome dei 5 Stelle ...

Mara Bizzotto contro Ferruccio Sansa : "Come puoi difendere il M5S che voleva fare dell'Ilva un parco giochi?" : La leghista Mara Bizzotto, ospite a L'aria che tira su La7, ha massacrato i grillini e soprattutto il giornalista de Il Fatto quotidiano Ferruccio Sansa sul caso dell'Ilva. "Noi della Lega siamo disponibili a trovare una soluzione al problema Ilva, dobbiamo salvarla. Siccome li conosco i 5 Stelle e

Ilva - Matteo Salvini : "Non credo più a Conte. Pd e M5s hanno tolto lo scudo e fatto scappare gli investitori" : Matteo Salvini entra a gamba tesa sulla vicenda dell'Ilva e attacca il premier e il governo giallo-rosso. "Giuseppe Conte dice che lo scudo penale sarebbe solo una scusa? Ho smesso da tempo di credere al presidente del Consiglio", tuona in piazza a Montecitorio il leader della Lega. "Lo scudo è stat

Ex Ilva - Conte si schiera con M5S. Il Pd : così l'azienda muore : Da mezzogiorno alle dieci di sera palazzo Chigi è rimasto blindato. Impenetrabile. Sospeso. Senza un solo comunicato, senza alcuna notizia ufficiale o ufficiosa. E poi, a notte, senza uno...

Ilva/ Mons. Santoro : no alla demagogia di M5s - ora teniamo insieme ambiente e lavoro : "Prima di dire chiudiamo e licenziamo bisogna preparare il terreno, perché le persone siano occupate in nuovi ambienti, dal terziario al turismo"

Ecco come Pd e M5s hanno trasformato il futuro di Ilva in un referendum su Conte : Roma. Non sapendo bene come affrontare la grana, ha pensato bene di non affrontarla per niente. O, quantomeno, di non mettere la sua faccia su questo fallimento annunciato. Ed è per questo che, finché ha potuto, Giuseppe Conte ha evitato di parlare dell’Ilva. “Rispetto delle rispettive prerogative”,

Barbara Lezzi - la M5s contro Ilva : "Scudo penale - soltanto una scusa" : Per la grande fuga di Arcelor Mittal dall'Italia e la crisi profondissima dell'ex Ilva, sul banco degli imputati, ovviamente, ci è finita l'ex ministro grillino Barbara Lezzi. E la pentastellata prova a difendersi in modo un poco goffo. Queste le parole pronunciate martedì 5 novembre e rilanciate il