Il successo dei podcast di Storielibere fm

VIDEO Inter-Borussia Dortmund 2-0 : highlights - gol e sintesi. Decide Lautaro Martinez - successo pesantissimo dei nerazzurri : L’Inter ha sconfitto il Borussia Dortmund per 2-0 nel match valido per la Champions League 2019-2020 di calcio, i nerazzurri si sono imposti a San Siro e hanno così raccolto la prima vittoria stagionale nella massima competizione europea. successo fondamentale per i ragazzi di Antonio Conte che avevano bisogno di questi tre punti per continuare a inseguire la qualificazione agli ottavi di finale, a Decidere la contesa è stato il sigillo di ...

Barbara d’Urso - gaffe in diretta ‘per colpa’ dei social : "Scusate - è successo dietro le quinte" : Intenta a postare una Storia Instagram, la conduttrice non ha fatto in tempo a cambiare le scarpe e questo è stato il...

Svizzera - successo dei Verdi. Calano destra e socialisti : I Verdi hanno invece quasi raddoppiato la loro quota di voti passando dal 7,1% al 12,7 per cento e collocandosi al quarto posto a livello nazionale

Centrodestra in piazza - flop o successo? La guerra dei numeri : Gli organizzatori dell'evento hanno parlato di oltre 200mila presenze, con Salvini e la Meloni che hanno rimarcato il dato...

Federico Paciotti - ex dei Gazosa : "La mia infanzia sconvolta dal successo. Ci chiamò perfino il Papa" : Aveva solo 13 anni quando il successo bussò alla sua porta insieme a quel motivetto facile da imparare “www mi piaci tu”. Federico Paciotti, membro della band di teenager dei Gazosa, oggi di anni ne ha 32. È diventato tenore e chitarrista rock e si è fatto conoscere in Corea. Ma quell’infanzia sconvolta ha segnato la sua esistenza.Al Corriere della Sera Paciotti ha raccontato i suoi inizi. “La mia ...

A Trieste i funerali dei poliziotti uccisi : cos’è successo il 4 ottobre a Rotta e Demenego : In attesa dei funerali di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, in programma oggi a Trieste, ecco la ricostruzione della sparatoria verificatasi alla Questura della città giuliana lo scorso 4 ottobre, nel corso della quale sono rimasti uccisi i due agenti per mano di Alejandro Augusto Stephan Meran.Continua a leggere

È successo dopo il coro osceno dei tifosi del Napoli. Ora Diletta Leotta commenta il ‘fattaccio’ : Diletta Leotta e cori da stadio che tante curve le riservano. Durante Napoli-Brescia giocata al San Paolo qualche settimana fa, i cori non hanno fatto arrabbiare la conduttrice di Dazn, ma tanti altri. Ed è proprio la diretta interessata che torna sull’argomento, interpellata addirittura dal tabloid inglese The Sun. Nell’intervista il popolare personaggio televisivo, amatissima e ‘commentatissima’ (non sempre in maniera corretta) sui social ...

Sampdoria : il dopo Di Francesco si complica - Pioli tra i nomi dei possibili successori : La Sampdoria e Di Francesco si separeranno. Manca solo l’ufficialità per suggellare la fine di un matrimonio che è durato pochissimo ed è stato un totale fallimento. I blucerchiati sono ultimi in classifica con una sola vittoria, sei sconfitte in sette partite e la peggior difesa della serie A (16 gol subiti). I numeri inchiodano l’ex allenatore della Roma, ma non sono solo quelli a mettere fine all’avventura genovese del tecnico. La squadra è ...

Coez : "Bello essere 'bipolare' : metà rap - metà pop. Il successo mi aveva reso schiavo dei social" : “La musica non c’è”, cantava Coez nella hit che ha consacrato il suo successo. E invece di musica ce n’è molta nel nuovo tour del cantautore e rapper classe 1983.Cominciata dall’Arena di Verona e nei palazzetti da ottobre, la serie di concerti intitolata “È sempre bello in tour” è stata anticipata a maggio da tre date romane e segue l’uscita dell’album ...

Serie BKT quinta giornata abbattuto il tabù dei pareggi casalinghi. successo del Crotone con gol di Mustacchio e Benali : Crotone 2 Juve Stabia 0 Marcatore: Mustacchio, Benali Crotone (3-5-2): Cordaz, Golemic, Marrone, Gigliotti, Molina (Mazzotta), Benali,

Franco Battiato scomparso da mesi - l’omaggio dei fan è da pelle d’oca : è successo sotto casa del cantante : Un omaggio da pelle d’oca quello che i fan hanno dedicato a Franco Battiato, alle prese con una lunga convalescenza. Si sono radunati sotto la sua casa di Milo, a due passi dall’Etnea, e, incuranti della pioggia, hanno preso a cantare le sue canzone. Il lungo silenzio della cantautore preoccupa infatti i fan. A stretto giro è arriva la risposta dei famigliari: “Franco sta molto meglio e vi ringrazia tutti”. Sono arrivati un po’ da ogni parte ...

Renzi - Berlusconi : “Gli auguro di avere successo - ora è governo delle quattro sinistre. Nessuno dei nostri con lui” : “Non sono uso commentare le decisioni degli altri, gli auguro di avere successo e di raggiungere risultati che si è proposto e che lo hanno spinto a questa decisione, staremo a vedere. Questo governo non è più il governo delle tre sinistre, ma delle quattro sinistre”. Lo ha detto Silvio Berlusconi al suo arrivo a Strasburgo, commentando la decisione di Matteo Renzi di lasciare il Pd L'articolo Renzi, Berlusconi: “Gli auguro di ...

Malattia Mihajlovic - il gesto commovente dei calciatori dopo il successo contro il Brescia : Malattia Mihajlovic– Altro successo per il Bologna, si fa sempre più interessante la classifica dei rossoblu. Grande spettacolo nella trasferta contro il Brescia, sotto di 3-1 la grande reazione del Bologna che ha ribaltato il match e conquistato tre punti con il risultato di 3-4. Grande gesto al termine della partita, i calciatori del Bologna sono andati a festeggiare sotto la finestra della camera del policlinico Sant’Orsola ...