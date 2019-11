Il razzismo si batte investendo in cultura

Verona-Brescia 2-1 - le pagelle di CalcioWeb : favola Salcedo - Balotelli combatte il razzismo [GALLERY] : Verona-Brescia, le pagelle di CalcioWeb – Successo importante in chiave salvezza per il Verona di Juric. Gli scaligeri confermano l’ottimo momento di forma e superano 1-0 un Brescia in netto calo rispetto alle buone prestazioni di inizio stagione. La rete decisiva porta la firma di Salcedo, classe 2001 alla prima rete in Serie A. Nel finale arriva pure la firma del subentrato Pessina. Tra le fila venete da segnalare ...

FIGC – Pres. Gravina : “Sfrutteremo la tecnologia anche per combattere gli episodi di razzismo” : FIGC – Il presidente Gravina è intervenuto ai microfoni di Sky Sport ed ha parlato di soluzioni da adottare contro il razzismo. Gravina sa che il tema è, purtroppo, sempre più attuale anche in ambito internazionale e garantisce che la lotta al fenomeno sarà serrata. SkySport riporta: “Quello che è avvenuto a Sofia è purtroppo la dimostrazione che è un fenomeno diffuso e che solo fino a qualche settimana fa tutti, in Italia, ...

Sara Gama : razzismo da combattere - basta parole serve agire : Sara Gama: "E' importante parlare del razzismo ma adesso e' fondamentale agire, cercando di cambiare il nostro modo di fare"

Cagliari - Giulini sul razzismo : “così si combatte” : Nelle ultime settimane si sono verificati brutti episodi di razzismo nel mondo del calcio italiano, l’ultimo in occasione della gara tra Atalanta e Fiorentina e nei confronti di Dalbert. “Quello che e’ successo anche domenica in Italia e’ inaccettabile. Dobbiamo dire no al razzismo nel calcio e nella societa’. Dobbiamo toglierlo di mezzo in Italia e nel resto del mondo”. Sono le dichiarazioni in ...

Milan : nasce una task force per combattere il razzismo : Il Milan ha deciso di istituire una task force per combattere gli atti di razzismo nel calcio italiano. Il progetto era da tempo in fase di studio, ma a seguito degli ultimi episodi, la società ha deciso di velocizzare l’attivazione della fase esecutiva L’obiettivo, come riporta Calcio e Finanza, è quello di agevolare e adottare iniziative ispirate dai più alti standard a favore dell’inclusione e della diversità. SI comincia domani dunque ...