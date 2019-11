Il Pg della Cassazione sull' omicidio di Olga Matei | legittimo lo sconto di pena per

Mafia - Cassazione : “La decisione della corte di Strasburgo su Bruno Contrada e il concorso esterno non si può applicare agli altri casi” : La sentenza della corte europea dei diritti umani su Bruno Contrada non si può applicare a tutti gli altri casi. Lo hanno deciso le Sezioni Unite della Cassazione negando che i condannati per concorso esterno a Cosa nostra, “fratelli minori” dell’ex 007 del Sisde, possano ottenere la revisione usando il verdetto Cedu: non è una “sentenza pilota” e non è “espressione di una consolidata giurisprudenza Ue“. La ...

Mafia Capitale - la Cassazione ribalta la sentenza della Corte d'Appello : "Non fu mafia". Cade il 416 bis : "Non fu Mafia". Così ha sentenziato la VI sezione penale della Cassazione sul procedimento "Mondo di mezzo", meglio conosciuta come "Mafia Capitale". Il III° grado di giudizio ha completamente ribaltato la sentenza d'Appello dell'11 settembre 2018, la quale aveva riconosciuto il 416 bis (l'associazi

Mafia Capitale - martedì la sentenza della Cassazione : I giudici della VI sezione penale della Cassazione si sono ritirati in camera di consiglio per decidere la sentenza del processo Mafia Capitale. La decisione sarà comunicata martedì 22 ottobre. L'altro giorno la procura generale ha chiesto la conferma delle condanne in appello per l'ex terrorista nero Massimo Carminati, l'imprenditore delle cooperative Salvatore Buzzi e gli altri imputati. In 32 hanno presentato ricorso contro la sentenza di ...

Le sezioni unite della Cassazione penale e la giustizia populista : Prima o poi doveva accadere. Dopo almeno tre decenni di populismo giudiziario alimentato da ampi settori di stampa e politica con l’unico obiettivo di preparare l’opinione pubblica ad accettare di buon grado la scomparsa dei principali istituti del garantismo penale, l’onda demolitrice dell’ordiname

Amianto - processo Olivetti – Il pg della Cassazione : “Atti alle Sezioni unite” : “Spesso la giurisprudenza chiama ma la scienza non risponde”. Così il pg della Cassazione Ciro Angelillis ha chiesto ai giudici della IV sezione penale di rinviare il processo per le morti provocate dall’esposizione all’Amianto negli stabilimenti Olivetti alle Sezioni unite. Il sostituto procuratore generale ha posto come tema centrale quello della casualità tra l’esposizione alle fonti di pericolo e lo sviluppo della ...

Multa autovelox non tarato è annullabile - la sentenza della Cassazione : Multa autovelox non tarato è annullabile, la sentenza della Cassazione Un automobilista si vede recapitare una Multa a causa di un controllo effettuato tramite autovelox o tutor. Ebbene, se quel sistema di rilevazione non è stato tarato, e quindi non ha subito le opportune e periodiche modifiche del caso, la Multa si può annullare. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24757 del 3 ottobre 2019, che richiama peraltro ...

Brusca resta in carcere - no della Cassazione ai domiciliari. Maria Falcone : “Risposta giusta” : La decisione della prima sezione penale della Corte di Cassazione. Il boss mafioso in carcere da 23 anni per la strage di Capaci e altri crimini efferati come aver sciolto nell'acido il figlio tredicenne del pentito Giuseppe Di Matteo

