Il mondo a parte degli ultras Prima della maglia ci sono loro

Sci freestyle - Coppa del mondo 2019-2020 : si parte a Modena col Big Air. Gasklill e Ragettli favoriti - Italia con Silvia Bertagna : Grande spettacolo a Modena dove dal 31 ottobre al 3 novembre andrà in scena Fiera Skipass, uno degli eventi più importanti sul suolo Italiano per tutti gli amanti degli sport invernali. Nella splendida cornice del polo fieristico della città emiliana andrà in scena anche la seconda tappa della Coppa del Mondo di Big Air, disciplina dello sci freestyle: l’appuntamento è per domenica 3 novembre quando i campioni si esibiranno a suon di ...

“Il calcio è uno e il mondo della disabilità ne deve far parte con la stessa dignità”. In Italia “una piccola rivoluzione” firmata da FIGC-CIP : Il calcio per disabili entra a far parte della Federazione Italiana Giuoco calcio (FIGC). Il football è parte delle discipline che partecipano ai Giochi Paralimpici ma è la prima volta a livello internazionale che una Federazione sportiva nazionale dedicata al calcio praticato da persone normodotate prevede l’avvio di un percorso specifico per l’istituzione, al suo interno, di una Divisione federale dedicata interamente al calcio paralimpico. ...

Scherma - Coppa del mondo 2019-2020 : la situazione dell’Italia nei ranking olimpici. Parte lo sprint verso Tokyo 2020 : Nessun oro conquistato all’ultimo mondiale, quello di Budapest? Conta relativamente, oggi. Adesso, e fino a domenica 2 agosto 2020, cioè ultimo giorno di gare in Giappone ai Giochi di Tokyo, si vedrà quanto vale veramente la squadra italiana di Scherma. E’ questo il periodo nel quale far fruttare al meglio gli sforzi e i sacrifici di un intero quadriennio. E, ne siamo sicuri, il valore del gruppo è davvero alto. RiParte la stagione ...

Coppa del mondo per club : dal 2021 si cambia/ Si terrà in Cina con 24 partecipanti : Coppa del mondo per club: dal 2021 si cambia. Il mondiale prevederà ben 24 squadre partecipanti di cui otto provenienti dall'Europa

Riparte la Coppa del mondo di sci. E Sofia Goggia approda in radio : Sofia Goggia, oro in discesa libera alle OlimpiadiSofia Goggia, oro in discesa libera alle OlimpiadiSofia Goggia, oro in discesa libera alle OlimpiadiSofia Goggia, oro in discesa libera alle OlimpiadiSofia Goggia, oro in discesa libera alle OlimpiadiSofia Goggia, oro in discesa libera alle OlimpiadiSofia Goggia, oro in discesa libera alle OlimpiadiSofia Goggia, oro in discesa libera alle OlimpiadiSofia Goggia, oro in discesa libera alle ...

Sci alpino - Coppa del mondo 2019-2020 : si riparte a Soelden senza Marcel Hirscher. Pinturault e Kristoffersen si contendono il trono - Paris terzo incomodo : Domenica prossima la Coppa del Mondo maschile ripartirà senza colui che l’ha monopolizzata nelle ultime stagioni, e cioè Marcel Hirscher, e tra i tanti scenari che si aprono improvvisamente c’è il possibile approdo sul podio della classifica generale di Dominik Paris. Il 30enne altoatesino della Val d’Ultimo è stato quarto assoluto l’anno scorso grazie a sette vittorie, quattro in discesa e tre in superG, se poi teniamo conto che Domme ha vinto ...

Ginnastica artistica - Vanessa Ferrari torna in gara : Coppa del mondo con Lara Mori a fine novembre. La lista dei partecipanti : Vanessa Ferrari tornerà in gara a Cottbus (Germania) nel weekend del 21-24 novembre: la bresciana scenderà in pedana in occasione della tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di Ginnastica artistica, il circuito che mette in palio alcuni pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 (uno per attrezzo). Nel giorno in cui la Farfalla di Orzinuovi festeggia il tredicesimo anniversario del suo trionfo ai Mondiali, sono state pubblicate le liste ufficiali dei ...

Sci alpino - parte ufficialmente la stagione di Coppa del mondo : Soelden ospita la prima tappa sabato 26 ottobre : Disco verde per la pista di Soelden, sabato 26 ottobre parte ufficialmente la Coppa del Mondo di sci alpino sabato 26 ottobre partirà ufficialmente la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino. Ad ospitare la prima tappa di Cdm, sarà la pista austriaca di Soelden, che ha ricevuto il benestare della Fis dopo l’ultimo sopralluogo effettuato nella mattinata di giovedì 17 ottobre. Le gare sono previste nel weekend del 26 e 27 ottobre: ad ...

Combinata nordica : con il raduno di Predazzo parte l’avvicinamento alla Coppa del mondo : Si inizia a fare sul serio per le squadre A e B di Combinata nordica. Il percorso di avvicinamento alla Coppa del Mondo 2019/2020 prende il via proprio a partire da oggi, con l’inizio del raduno di Predazzo in provincia di Trento. Il direttore tecnico Federico Rigoni ha, infatti, convocato dieci atleti per questo primo appuntamento: Samuel Costa, Raffaele Buzzi, Aaron Kostner, Lukas Runggaldier, Manuel Maierhofer, Giulio Bezzi, Alessandro ...

mondo di Mezzo - parte il processo davanti alla Corte di Cassazione : Il processo Mafia Capitale (o Mondo di Mezzo) arriva alla Corte di Cassazione, davanti alla VI sezione penale, presieduta da Giorgio Fidelbo. Un processo che ruota attorno al 416bis, il reato di associazione mafiosa caduto in primo grado ma riconosciuto dalla Corte d’Appello

Samsung dà il via ai pagamenti mPOS in tutto il mondo - partendo dal Canada : Samsung e Mobeewave annunciano il lancio di pagamenti tramite mPOS in Canada a partire da oggi, con il resto dei mercati dal 2020 L'articolo Samsung dà il via ai pagamenti mPOS in tutto il mondo, partendo dal Canada proviene da tuttoAndroid.

LIVE Italia-Brasile 0-0 volley - Coppa del mondo 2019 in DIRETTA : azzurri a caccia del quinto posto - parte la sfida : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutti i risultati e la classifica 07.55 Gli azzurri infatti hanno collezionato finora cinque successi ed altrettante sconfitte, e possono ancora ambire alla quinta posizione della manifestazione. L’Italia è attualmente sesta, avendo, a parità di vittorie, totalizzato due punti in meno dell’Argentina, quinta. Il Brasile, invece, ha già aritmeticamente vinto la rassegna. 07.50 Nella ...

Harakiri Ferrari - disastro in partenza per Vettel e Leclerc : la Mercedes vince con Bottas ed è campione del mondo : Vettel sbaglia la partenza e si fa sorprendere da Bottas, Leclerc si tocca con Verstappen e finisce in fondo al gruppo: la Mercedes ringrazia e si prende la vittoria con il finlandese e il titolo Costruttori disastro Ferrari a Suzuka, Vettel e Leclerc dilapidano le ottime Qualifiche con una partenza pessima, finendo al secondo e al sesto posto al termine di una gara complicatissima. Photo4/LaPresse Ne beneficia Valtteri Bottas che si ...

Coppa del mondo di Rugby 2019 – Italia-All Blacks annullata - O’Shea dalla parte di Parisse : “i miei ragazzi avrebbero meritato di chiudere giocando la partita” : O’Shea non nasconde il suo disappuonto dopo la cancellazione della sfida di Coppa del Mondo di Rugby 2019 tra Italia e All Blacks Questa mattina gli appassionati italiani del Rugby si sono svegliati con una notizia che li lascia con l’amaro in bocca: la sfida tra Italia e All Blacks valida per il quarto turno della Coppa del Mondo di Rugby 2019 è stata annullata per via del tifone Hagibis. LaPresse/Alfredo Falcone Se in molti ...