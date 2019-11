Il Mise ha pubblicato i dati sensibili di 9 000 professionisti a loro insaputa

Fonte : wired

(Di venerdì 8 novembre 2019) Il ministero dello Sviluppo economico () ha di recentel’elenco degli innovation manager cui le aziende italiane potranno rivolgersi per ilpercorso di innovazione digitale e la cui consulenza potrà essere pagata tramite voucher. Andando sul sito dedicato, l’azienda può ricercare il profilo di cui ha bisogno (esperto in cyber sicurezza, big data, robotica etc.) nella zona più vicina alla sua sede. Un’ottima iniziativa se non fosse che idi quasi 9.000sono tutti in chiaro, senza necessità di accesso ad una piattaforma ad hoc. È possibile vedere nome, cognome, codice fiscale, email, curriculum vitae e, fino al pomeriggio di giovedì 7 novembre, anche il cellulare. La cosa ha colto di sorpresa gli stessi manager che avevano fatto domanda per essere ammessi all’elenco del. Diversi dihanno comunicato sui social network la spiacevole ...

