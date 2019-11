Il miglior incubatore pubblico di startup al mondo è a Torino

Fonte : wired

(Di venerdì 8 novembre 2019) Giuseppe Scellato – Presidente I3p (Foto: I3p) È italiano ildial. I3p, l’di imprese innovative del Politecnico di, si è aggiudicato il primo posto della classifica Ubi Global World Rankings of Business Incubators and Accelerators 2019-2020, stilata ogni anno dall’organizzazione svedese Ubi Global, che si occupa della mappatura e del supporto ai principali ecosistemi di sviluppo perinnovative nel. La proclamazione è avvenuta a Doha, in Qatar, il 6 novembre scorso, durante il Summit sull’incubazione 2019 ospitato dalla Qatar Development Bank. L’I3p si contendeva il titolo con altri 364 progetti in 78 Paesi, selezionati in base a diverse categorie. Tra i vari parametri considerati, il centro dell’ateneo torinese è stato premiato soprattutto sulla base degli ottimi punteggi ottenuti riguardo ...

italianangels : RT @I3P_Torino: #I3P è il Miglior Incubatore Pubblico al mondo nel ranking di #UbiGlobal! Orgogliosi di questo risultato: - ItaliaStartUp_ : L'incubatore I3P del Politecnico di Torino è il Miglior Incubatore Pubblico al mondo - -