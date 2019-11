Fonte : direttasicilia

(Di venerdì 8 novembre 2019) Le spiagge di Sanloe didiventano il set per undi. Due luoghi simbolo della Sicilia si trasformano in un grande palcoscenico in cui girare immagini mozzafiato che andranno ad arricchire di bellezza ildi Massimiliano Camaiti. Così sulla celebre piattaformasbarcano le bellissime spiagge di Sanloma anche quelle di Macari e di Custonaci. Le riprese siciliane de “Sullaonda”, questo il titolo del, sono già partite dal bellissimo arenile dicaraibico ancora a novembre e una spiaggia libera hanno ospitato il set che in Sicilia andrà avanti fino ai primi giorni di dicembre. Si tratta di un progetto cinematografico del regista Massimiliano Camaiti. Ilè la storia di un gruppo di ragazzi e andrà in onda sulla celebre piattaformache ospita serie tv, documentari e. ...

Flaccidia : @danffi @santa_slavina @Lolicchia Niente poteva essere più vero attualmente ahahhahahaha hahahahhaa ma anche la mia… - gioargna : Che persino il mare cristallino Ha del torpido quando scavo sul fondo Questa non è musica è poesia come si fa a non amarlo - sanvitocasevac : Il mare cristallino di San Vito lo Capo e Mondello su Netflix nel film “Sulla stessa onda” -