Il futuro della contraccezione | basta un cerotto applicato per un minuto

ATP Finals 2019 - Matteo Berrettini e il piacere della scoperta : Londra è un sogno e una base per il futuro : Londra e la magia del Tower Bridge, Backingham Palace o della Cattedrale di Saint Paul. Londra e le sue bellezze resteranno nella memoria di un 23enne che mai avrebbe immaginato di essere in Inghilterra, per questioni di “lavoro”, in questo periodo dell’anno. Ci si riferisce a Matteo Berrettini, che concorrerà nelle ATP Finals di tennis. Una stagione da sogno per Matteo: il 4 novembre è diventato numero 8 del mondo ed è volato ...

Ciclismo - si separano le strade di Bennett e della Bora : c’è già un altro team nel futuro dell’irlandese : Il ciclista irlandese lascia la Bora-hansgrohe, trasferendosi con ogni probabilità alla Deceuninck-QuickStep L’avventura di Sam Bennett alla Bora-hansgrohe si è ufficialmente conclusa, il ciclista irlandese infatti lascia il team tedesco al termine di una stagione davvero esaltante, condita da tredici vittorie di tappa, di cui due alla Vuelta di Spagna. Gian Mattia D’Alberto/LaPresse Questa la nota della squadra teutonica: ...

Taranto - un futuro senza acciaio? Il porto guarda alla Via della Seta : Di Maio: "La Cina è interessata al porto di Taranto". E se il futuro della città fosse più dell'Ex Ilva? Ma serve una strategia ampia su infrastrutture e rete ferroviaria. Dati e prospettive Segui su affaritaliani.it

Pillole da Decode Symposium - l’evento sul futuro della sovranità digitale : Francesca Bria sul palco di Decode Symposium (foto: Andrea Guermani) Riprendere il controllo dei propri dati personali, per potersi muovere nell’ecosistema digitale senza mettere a rischio la privacy e ottenere benefici collettivi dalla condivisione sicura delle informazioni. “Le piattaforme digitali rappresentano attualmente una minaccia esistenziale per le nostre democrazie” messe sotto scacco “dalla crescita del potere ...

Il futuro della riabilitazione cardiorespiratoria riparte da Modena : Nuove sfide per la riabilitazione cardiorespiratoria, che interessa e coinvolge allo stesso modocardiologi e pneumologi, a partire dalla necessità di creare una rete tra i centri specializzati in Emilia Romagna. È quanto emerge dal 1° Convegno Interregionale di riabilitazione cardiorespiratoria, organizzato lo scorso 25 ottobre dall’Ospedale Privato Accreditato Villa Pineta di Gaiato (Modena). Oltre 150 professionisti sanitari e un dibattito a ...

MotoGp – Dall’Igna e il futuro della Ducati : “presto per dire quale pilota resterà. Quartararo e Vianales interessanti…” : Dall’Igna esprime un interessante giudizio di mercato: i complimenti a Quartararo e Vinales, uniti all’incertezza sul futuro dei piloti Ducati, potrebbero aprire scenari accattivanti La stagione di MotoGp sta per terminare e si iniziano a tirare le prime somme in ottica futura. In casa Ducati si punta alla doppietta sul podio, ancora una volta però alle spalle di Marquez. Se Dovizioso ha già archiviato la seconda posizione, ...

L’ultimo paradosso della lotta ai cambiamenti climatici - per un futuro green aumenterà la domanda di metalli e quindi cresceranno le emissioni : Le fonti green di energia sono spesso considerate un elemento fondamentale per ridurre le emissioni di carbonio nell’atmosfera e far così fronte ai cambiamenti climatici, eppure un nuovo studio della Banca Mondiale mette in luce un grande paradosso legato a questo tema. “Gli scenari sul clima e sui gas serra solitamente prestano scarsa attenzione alle implicazioni dei metalli necessari per realizzare un futuro con basse/zero emissioni di ...

Il vero futuro della mobilità? Le auto a guida autonoma : Il vero futuro della mobilità? Le auto a guida autonoma, secondo il 33% dei calabresi, come rivela l’ultima ricerca dell’Osservatorio Sara Assicurazioni1, la compagnia assicuratrice ufficiale dell’automobile Club d’Italia. Oltre a questi, secondo gli abitanti della regione a popolare le strade delle città italiane saranno sempre più auto connesse (32%) cioè in grado di collegarsi a sistemi di monitoraggio dello stile di guida o app per controllo ...

I primi 50 anni di Internet : il CNR racconta passato - presente e futuro della Rete : Il prossimo martedì 29 ottobre Internet compie 50 anni: per celebrarlo, il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e l’Università di Pisa, in collaborazione con ricercatori del Politecnico di Milano e del Politecnico di Torino, organizzano a Roma – presso la sede centrale del Cnr, p.le Aldo Moro 7, inizio ore 10 – un evento scientifico-divulgativo dedicato ai pionieri della Rete e al futuro della ricerca scientifica in questo settore. ...

F1 - Stefano Domenicali sul futuro della Ferrari : “Può vincere il titolo nel 2020. Leclerc? Pilota straordinario” : Stefano Domenicali ha ancora nel cuore la Ferrari, lui che ha vissuto le pagine più belle della storia in F1 del Cavallino Rampante. Presente nel periodo “schumacheriano”, gestore dalla scuderia dal 2008 al 2014 ed attuale presidente e amministratore delegato della Lamborghini, Domenicali ha valutato le prospettive della Rossa nel campionato. In un anno nel quale le Rosse hanno fatto tanta fatica nella prima parte, salvo ridestarsi ...

Synology svela le strategie per il futuro della gestione del dato all’evento annuale “Synology 2020” : Milano, 23 ottobre 2019 – Synology ha presentato, in occasione del suo evento annuale “Synology 2020”, la nuova piattaforma di data management in grado di integrarsi ancor più facilmente con il suo hardware proprietario. L’appuntamento milanese è stato inoltre l’occasione per svelare l’infrastruttura software e i servizi cloud pensati per (Continua a leggere)L'articolo Synology svela le strategie per il futuro della gestione del dato all’evento ...

Olimpiadi Tokyo 2020 – Il nuovo stadio nazionale fra le bellezze della città : simbolo che unisce passato - presente e futuro del Giappone [GALLERY] : A Tokyo sta per essere completato il nuovo stadio nazionale in vista delle Olimpiadi 2020: un simbolo che unisce passato, presente e futuro del Giappone e si unisce alle altre meraviglie della città Nel 2020 i riflettori di tutto il mondo saranno puntati sulla capitale nipponica, sede degli attessimi giochi olimpici. Tra gli interventi messi in atto per rendere l’appuntamento sportivo indimenticabile, sono in fase avanzata i lavori di ...