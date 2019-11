Il commissioner della MLS | ' Ibrahimovic al Milan' | ma il club rossonero smentisce

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 8 novembre 2019) Arrivano notizie davvero molto interessanti per quanto riguarda il calciomercato del. Stando a quanto riporta Don Garber,Major League Soccer, lega di calcio americana, Zlatandovrebbe passare innella prossima sessione di calciomercato invernale. Garber è stato intervistato dalla Espn; gli è stato chiesto quale sforzo farà la lega calcistica americana per trattenere il campione svedese negli Stati Uniti, ma lui ha risposto: "Zlatan è un tipo davvero interessante, mi dà molto da fare. È un uomo di 38 anni che è stato acquistato dal, uno dei miglioridel panorama calcistico mondiale". Dichiarazioni che subito hanno fatto il giro del web, facendo letteralmente sognare i tifosi del. Tali parole, però, non hanno trovato riscontri in Italia. Ilnon ha ancora smentito ufficialmente (ma solo a livello informale), ma ...

DavidAmoyal : Amici in Italia, il commissioner della MLS ha detto “Milan are recruiting Ibrahimovic” che vuol dire “Il Milan sta… - tvdellosport : ?? CLAMOROSO DAGLI STATI UNITI Don Garber, commissioner della MLS, è sicuro: “#Ibrahimovic ha già firmato con il… - tancredipalmeri : Effettivamente nel video il commissioner MLS parla di “Ibrahimovic being recruited”. E in inglese ha una nuance div… -