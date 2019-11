Il Clamoroso Scoop su Ambra Lombardo e Gaetano Arena!

Fonte : gossipnews.tv

(Di venerdì 8 novembre 2019)Arena, entrambi ex concorrenti del Grande Fratello 16, si sono baciati? Lui nega, ma il paparazzo che li ha sorpresi ha le prove e presto le pubblicherà. Quale sarà la reazione di Kikò Nalli?Arena ehanno una storia? Oppure più semplicemente tra i due c’è stato un bacio non più replicato successivamente ma che ha messo ulteriormente in crisi il rapporto con Kikò Nalli? Tutte domande che rimangono sospese nell’aria da tempo e che Barbara d’Urso ha cercato di chiarire ospitando l’ex concorrente del Grande Fratello 16 ma anche il paparazzo che li ha sorpresi insieme. Un confronto durissimo, quello che è andato in scena a Pomeriggio 5. Da una parteche si è presentato per un chiarimento ma anche per ribadire che lui non si permetterebbe mai di uscire con una donna già fidanzata. E invece le foto ci sarebbero, ...

zazoomblog : Dall’America il clamoroso scoop: “Ibrahimovic è stato ingaggiato dal Milan” - #Dall’America #clamoroso #scoop: - zazoomnews : Domenica Live clamoroso scoop per Barbara dUrso: la vedova di Mike Bongiorno vuota il sacco - #Domenica #clamoroso… - zazoomnews : Domenica Live clamoroso scoop per Barbara dUrso: la vedova di Mike Bongiorno vuota il sacco - #Domenica #clamoroso… -