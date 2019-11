Il caso Segre indigna Israele

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 8 novembre 2019) La scorta e la vergogna. L’Italia torna a fare notizia inper gli attacchi social subiti dalla senatrice a vita Liliana, colpevole per i fascisti da tastiera di essere sopravvissuta ad Auschwitz e di aver dedicato la propria vita affinché l’odio razzista e antisemita non abbia la meglio sulla speranza, il rispetto, e l’inclusione.si ribella e s’interroga su quel virus letale che attecchisce ancora in Italia e in Europa.La scorta armata alla senatricedà conto della pericolosità di questa campagna di odio e riporta all’ordine del giorno gli attacchi antisemiti che dalla Rete si estendono alle strade d’Europa, ai cimiteri ebraici profanati, agli stadi dove continuano ad essere esibite bandiere con le svastiche o intonati cori che invocano per i “nemici” i “forni come per gli ...

