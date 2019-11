I food trends 2020 | ecco che cosa mangeremo

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 8 novembre 2019): chenel? I buyer e gli esperti di Wholes Market hanno rivelato quali saranno le tendenze alimentari del prossimo anno: oltre 50 membri del team, fra acquirenti locali e globali ed esperti culinari, hanno compilato l’ultima edizione del rapporto in base a decenni di esperienza nella ricerca dei prodotti, studiando le preferenze dei consumatori e partecipando a fiere del settore alimentare in tutto il mondo. Mentre lo scorso anno era previsto un aumento dei prodotti a base di cannabis, di carne finta e di imballaggi eco – consapevoli,quali saranno idel. Agricoltura rigenerativa Agricoltori, produttori, accademici, agenzie governative e rivenditori stanno esaminando sempre più da vicino come perfezionare le pratiche di gestione del territorio e degli animali. Il termine «agricoltura rigenerativa» ...

