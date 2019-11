Gravina | “Le chiamate degli allenatori al Var? Sarebbe un gravissimo errore”

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 8 novembre 2019) In un’intervista rilasciata a Il Mattino, il presidente della Figc Gabrieleha detto la sua sulla possibilità di concedere agliduealper partita. “unspiega: “Negli altri sport se ci sono dueci sono quelle e basta. In una partita di calcio si vede tutto al. Le regole ci sono, ma vanno applicate e in maniera uniforme. Per questo è partita la sperimentazione in Serie B, anche per allenare meglio i giovani arbitri”. L'articolo: “Lealunerrore” ilNapolista.

