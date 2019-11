Gli animali del circo parcheggiati sull' asfalto

Gabbie e recinti sul cemento : lo strazio deGli animali al circo : Pina Francone Essere animali Gli attivisti di Essere animali hanno filmato elefanti, leoni, giraffe, tigri e cammelli nel piazzale del Maya Orfei di Brescia La vita degli animali del circo quando non si esibiscono? È fatta del triste grigio del cemento di un piazzale di città, organizzato per recinti e Gabbie. Gli attivisti di Essere animali, infatti, hanno ripreso elefanti, giraffe, leoni, tigri e cammelli nello spiazzo del circo ...

Clima - +51°C in Zimbabwe e le Cascate Vittoria rimangono a secco : “Gli animali stanno morendo” [FOTO] : La siccità ha portato il flusso d’acqua della Cascate Vittoria al suo livello più basso in quasi 25 anni. Il flusso è sceso a 109m³/s, secondo quanto riportato da Bloomberg. Il flusso più basso mai registrato è di 99m³/s dell’ottobre 1996, secondo la Zambezi River Authority. Le Cascate Vittoria, sul fiume Zambesi tra lo Zambia e lo Zimbabwe, sono una cortina di acqua lunga 1,7km al picco di una normale stagione delle piogge. Le Cascate spesso si ...

Parco della Majella : un corso internazionale su tecnica e gestione delle catture deGli animali selvatici : Il Parco Nazionale della Majella, che negli anni ha sviluppato esperienze in diversi programmi di conservazione sulle catture della fauna (lupo, camoscio appenninico, orso bruno marsicano, ungulati selvatici) e sviluppato in tal senso collaborazioni scientifiche, ripropone dal 4 all’8 Novembre 2019, dopo le edizioni del 2006 e del 2011, il 3° corso internazionale teorico e pratico “tecnica e gestione delle catture degli animali ...

DaGli scarti agricoli arriva la farina di insetti per mangimi animali : Utilizzare gli scarti agricoli per allevare insetti da cui ricavare farine proteiche per produrre mangimi animali di qualità. E’ questo l’obiettivo del progetto FEEDS, appena finanziato dalla Regione Toscana e coordinato scientificamente dall’Università di Pisa. “L’idea è quella di utilizzare i resti agricoli, principalmente spezzato di cereali e residui di mondatura degli ortaggi, come substrati per l’allevamento di insetti da utilizzare per ...

Pavel - 9 anni - ritrae Gli animali che ama. Così aiuta i canili : Ha solo nove anni ma può già contare su un grandissimo talento: riesce a dipingere quadri bellissimi che come protagonisti hanno cani, gatti e altri amici a quattro zampe. Ma Pavel Abramov questo dono ha deciso di non tenerlo tutto per sé: insieme con la sua mamma ha pensato di mettere in vendita le sue opere per aiutare proprio i suoi «modelli». Gli animali domestici abbandonati che vivono nei rifugi, nei canili e nei gattini vicino alla sua ...

Aosta. Nuova anagrafe regionale deGli animali d’affezione : L’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali comunica che, a partire dallo scorso 18 ottobre 2019, la Regione autonoma Valle d’Aosta

Dialogo tra Montalbano e Gli animalisti : Eri uni di chille matinate che parivano non finiri mai e Muntilbano non faciva che riceviri ginta ncazzata contra l’umanitate. Un granni scatafascio annunciai la prisinza di Catarelli che annunciavi la prisinza di tali, Procopio Marconia, prisidenta della Liga per la proteziona della vulpe, che voliva parlari con lia per gravia comunicationa sull’ecosistemi. “Facilo trasiri Catarè”. Un homine visitito come se dovissi annari in Afriche acumparve ...

Animali : al via il progetto europeo per miGliorare la convivenza uomo-orso : L’orso bruno è una delle specie Animali più iconiche e conosciute da grandi e bambini, ma in molti Paesi rischia l’estinzione: è infatti abbondante nel nord e nell’est Europa, ma estremamente raro nei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. In particolare, nella penisola italiana l’orso è presente con una popolazione endemica e unica al mondo: l’orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus), detto anche “l’orso mansueto” per il suo carattere ...

That’s Amore : il rapporto tra Gli uomini e i loro animali domestici nel nuovo programma di Rai 3 : That's Amore - Rai3 Il mondo degli animali sarà protagonista del nuovo access prime time di Rai3. A partire da stasera alle 21.15, andrà infatti in onda sulla terza rete That’s Amore, il programma ideato da Duccio Forzano incentrato sugli animali domestici, da sempre considerati i migliori amici dell’uomo. 25 appuntamenti in cui si metterà in luce il rapporto tra gli uomini e gli amici a quattro zampe, dove non mancherà uno ...

Sempre più cani tatuati : una moda in costante aumento - a dispetto della salute deGli animali : Quello del tatuaggio degli animali è un fenomeno di cui si parla poco, anche se è in discreto aumento rispetto agli scorsi anni. Così – si legge in una nota stampa di AIDAA – se secondo i dati degli studi pubblicati nei giorni scorsi e riportati dai maggiori giornali italiani ci sono circa 7 milioni di italiani tatuati dei quali circa 2 milioni hanno tatuato zampe, immagini di animali, o il nome del proprio compagno peloso, sono ...

Roma per Gli animali : week end di prevenzione e salute a “Un lavoro da cani” : Un lungo week end dedicato alla salute, al benessere e alla cura responsabile dei nostri animali da compagnia. L’Ordine dei Veterinari di Roma, e il suo personale, sarà a disposizione dei visitatori nei due stand allestiti per i tre giorni della manifestazione “Un lavoro da cani”, promossa da EuRoma 2 dal 18 al 20 ottobre in via dell’Oceano Pacifico 83 a Roma, con tante informazioni per i visitatori: dagli aspetti legislativi e normativi che ...

Animali : Swg - il 37% dei padroni li considera quasi come un fiGlio : Venezia, 15 ott. (Adnkronos) – Il 44% dei possessori di un animale domestico lo ritiene un affetto importante, e il 37% addirittura lo considera quasi come un figlio, uno di famiglia; anzi, il 17% ritiene addirittura di essere più compreso da lui che dai proprio parenti più vicini. Il 75% pensa inoltre che il proprio gatto o cane meriti solo il meglio nella scelta dei prodotti, e il 71% degli intervistati si affida, per lui, alle ...