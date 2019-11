Germania,salvati dopo 5ore a -700 metri

Tutti salvi i 35 lavoratori intrappolati a 700di profondità,un'esplosione in un'ex miniera a Teutschenthal, in Sassonia-Anhalt. Sono statioltre 5 ore di tentativi. L'impianto, dove si estraeva allume di potassio, è oggi usato come deposito di scarti minerari. Due persone ferite nella deflagrazione. Nei cunicoli, in aree non a rischio di crollo, è stato fatto arrivare ossigeno ai lavoratori bloccati, fino al salvataggio.(Di venerdì 8 novembre 2019)