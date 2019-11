Germania | a settembre esportazioni +1 | 5%

Imprese - cala l’indice manifatturiero dell’Italia a settembre : 47 - 8 punti. La Germania conferma il dato peggiore da giugno 2009 : 41 - 7 : Le condizioni del settore manifatturiero italiano peggiorano a settembre. L’indice Pmi di Ihs Markit, risultato di sondaggi condotti con i direttori acquisti delle aziende, rileva un calo a 47,8 punti dai 48,7 di agosto: è la più forte contrazione in sei mesi. La soglia dei 50 punti separa la contrazione dall’espansione. Molto peggio fa la Germania, dove a settembre l’indice Pmi manifatturiero si è attestato a 41,7 punti, il livello ...

Germania : collasso a settembre per settore manifattura e servizi : Milano, 23 set. (AdnKronos) – L’attività del settore manifatturiero e dei servizi in Germania ha registrato a settembre un andamento peggiore delle attese, secondo le rilevazioni Pmi di Markit. L’indice composito di Markit, in particolare, scende al livello più basso da ottobre 2012, quasi sette anni. L’indice Pmi Flash Germany Composite scende a 49,1 punti dai 51,7 di agosto. L’indice pmi manifatturiero ...

Germania - altro calo dell’indice manifatturiero a settembre : mai così basso da giugno 2009 : Il nono mese consecutivo di cali, il ribasso più forte da 10 anni. Anche a settembre non arrivano buone notizie per l’economia della Germania: l’indice dei direttori d’acquisto (Pmi), che monitora l’attività manifatturiera, è crollato a 41,44 punti contro i 43,5 di agosto e a fronte di una stima degli analisti consultati da Bloomberg di 44. Un valore molto lontano dalla soglia dei 50 punti che fa da spartiacque tra l’espansione ...

Volley - Europeo 2019 (19 settembre). Germania e Repubblica Ceca : dolci sconfitte. Serbia e Polonia non si fermano : Ultima giornata di partite per i gironi preliminari dell’Europeo con la griglia degli ottavi che si è completata non senza emozioni e sorprese. Serbia e Polonia completano l’opera e vincono i rispettivi impegni chiudendo il girone senza sconfitte, mentre a sorridere sono tre squadre sulle altre quattro scese in campo oggi e a piangere è soprattutto il Montenegro a cui non basta la seconda vittoria del suo primo Europeo: 3-2 (25-23, 14-25, ...

Volley - Europei 2019 : i risultati di oggi (14 settembre). Il Belgio mette nei guai la Germania - tris della Russia : Si è chiusa con qualche piccola sorpresa la terza giornata di gare all’Europeo 2019 di Volley maschile. Nella pool A, quella che vedràò gli azzurri tornare in campo domani contro la Romania, la Francia ha conquistato il secondo successo consecutivo battendo 3-0 (25-14, 25-18, 26-24) la Grecia che ha fatto soffrire i transalpini solo nel terzo set. Terzo successo consecutivo per la Bulgaria che ha fatuicato tantissimo a mettere sotto il ...

Volley - Europei 2019 : i risultati di oggi (13 settembre). Italia - Polonia - Russia : vittorie sofferte. La Serbia batte la Germania : oggi si sono giocate dieci partite agli Europei 2019 di Volley maschile. vittorie sofferte per Italia, Polonia e Russia contro Grecia, Estonia e BieloRussia mentre la Serbia ha sconfitto la Germania nel big match di giornata. Di seguito tutti i risultati e le classifiche. POOL A (a Montpellier, Francia): Italia-Grecia 3-1 (17-25; 25-23; 25-19; 25-18) Bulgaria-Romania 3-0 (28-26; 25-20; 25-20) L’Italia ha faticato per sconfiggere la ...