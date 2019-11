Gaetano Arena e Ambra Lombardo | ex GF | potrebbero frequentarsi

Ambra Lombardo e Gaetano Arena - Manila Gorio conferma : “Tutto finto!” : Manila Gorio senza freni: “Lo scoop tra Ambra Lombardo e Gaetano Arena è finto!” Manila Gorio è una delle opinioniste più irriverenti di Barbara d’Urso. Nel corso delle sue ospitate a Pomeriggio 5, ci ha dimostrato di essere una persona senza peli sulla lingua, smascherando tutti gli altarini che si celano dietro i personaggi del piccolo schermo. Ai nostri microfoni, la presentatrice ci ha confermato che il flirt tra Ambra ...

Il Clamoroso Scoop su Ambra Lombardo e Gaetano Arena! : Ambra Lombardo e Gaetano Arena, entrambi ex concorrenti del Grande Fratello 16, si sono baciati? Lui nega, ma il paparazzo che li ha sorpresi ha le prove e presto le pubblicherà. Quale sarà la reazione di Kikò Nalli? Gaetano Arena e Ambra Lombardo hanno una storia? Oppure più semplicemente tra i due c’è stato un bacio non più replicato successivamente ma che ha messo ulteriormente in crisi il rapporto con Kikò Nalli? Tutte domande che ...

Gaetano Arena e Ambra Lombardo si sono baciati? : Gaetano Arena oggi è tornato ospite a Pomeriggio5 in merito alla rissa col paparazzo Alex Fiumara a Milano. Da questa vicenda, iniziata come un semplice screzio tra un personaggio noto che non ha gradito le attenzioni di un fotografo e il paparazzo che era impegnato nel suo lavoro, si sta sviluppando un vero mistero. Già durante una puntata della scorsa settimana di Pomeriggio5, infatti, è emerso un dettaglio particolare sui motivi che hanno ...

Ambra Lombardo e Gaetano Arena : “C’è stato il bacio”. Gossip rovente : Ambra Lombardo e Gaetano: “Sì, c’è stato il bacio. A breve le foto”. A Pomeriggio 5 si infiamma il Gossip. Tutti contro Arena. Sorgè: “Non è l’unica situazione creatasi con Ambra, quest’estate sono state ritirate le foto con lei e un calciatore” Gaetano Arena, ex concorrente del Grande Fratello, è tornato a Pomeriggio 5. Stavolta […] L'articolo Ambra Lombardo e Gaetano Arena: “C’è stato ...

Pomeriggio 5 : Gaetano Arena ha baciato Ambra Lombardo? E' scontro con il paparazzo Alex Fiumara (video) : Gaetano Arena contro tutti oggi a 'Pomeriggio 5'. Dopo le voci di un presunto flirt con Ambra Lombardo (fidanzata di Kikò Nalli), l'ex gieffino ha avuto un diverbio molto acceso, a Milano, con Alex Fiumara che avrebbe immortalato i due ex concorrenti del 'Grande Fratello', in centro, in atteggiamenti inequivocabili. Una paparazzata che ha infastidito il diretto interessato che si è scagliato duramente contro il fotografo.prosegui la ...

Rissa fra Gaetano Arena e il paparazzo - l'ex gieffino : "Forse lui sa che esco con una persona importante" - : Serena Pizzi Gaetano Arena ci dà la sua versione dei fatti in merito a quanto accaduto con il paparazzo Fiumana: "Ci siamo tirati qualche sberla e spintone" Sono giorni ormai che si parla di una accesa discussione (finita con mani in faccia) fra Gaetano Arena e il paparazzo Alessandro Fiumana. I due, infatti, si sono incontrati il 25 ottobre fuori da un locale in centro a Milano e qualche scatto di troppo - dice Arena - avrebbe fatto ...

Gaetano Arena e il presunto flirt con una misteriosa ragazza fidanzata - l'indiscrezione : «È Ambra Lombardo e tradisce Kikò Nalli» : Gaetano Arena ha un flirt con una misteriosa ragazza già impegnata? Il gossip scoppiato ieri nel salotto di Pomeriggio 5 ha travolto anche un'altra gieffina, Ambra Lombardo, fidanzata con...

Ambra Lombardo tranquillizza i fan e smentisce il presunto flirt segreto con Gaetano Arena : Nella puntata di Pomeriggio Cinque di ieri, 1 novembre, è scoppiato il gossip intorno a Gaetano Arena che avrebbe un flirt con un volto noto della televisione e del programma di Barbara d'Urso. Dopo la trasmissione, l'influencer Deianira Marzano ha affermato che la donna in questione sarebbe Ambra Lombardo. Il 22enne napoletano era presente in studio e ha ammesso che si sta vedendo con una donna, senza però fare il nome di Ambra. Dopo la sua ...

Gaetano Arena e il presunto flirt con una misteriosa ragazza fidanzata - l’indiscrezione : «È Ambra Lombardo e tradisce Kikò Nalli» : Gaetano Arena ha un flirt con una misteriosa ragazza già impegnata? Il gossip scoppiato ieri nel salotto di Pomeriggio 5 ha travolto anche un’altra gieffina, Ambra Lombardo, fidanzata con Kikò Nalli. La bella professoressa ha cominciato a frequentare l’ex di Tina Cipollari dopo la partecipazione al Grande Fratello e nonostante le polemiche. In molti non credevano ai suoi sentimenti giudicandola opportunista. Sarebbe stata Deianira ...

Una relazione con una ragazza impegnata dietro la rissa tra Gaetano Arena e il paparazzo : Ci sarebbe un motivo dietro il nervosismo di Gaetano Arena nei confronti del paparazzo che lo stava fotografando fuori da un noto locale della movida milanese. L'ex concorrente era ieri ospite di Barbara d'Urso a Pomeriggio5 insieme ad alcuni colleghi del fotografo con il quale Arena è giunto alle mani lo scorso venerdì notte. Tra loro c'era Alan Fiordelmondo, noto paparazzo milanese, che ha svelato come il tutto sia stato causato da una ...

Ambra Lombardo e Gaetano Arena - flirt segreto? Parla la fidanzata di Kikò : Ambra Lombardo e Gaetano Arena flirtano in segreto alle spalle di Kikò Nalli? Si accende il gossip sugli ex gieffini, Parla la professoressa Ieri, nel salotto di Pomeriggio 5, è scoppiato il gossip attorno a Gaetano Arena. L’ex gieffino, presente in studio, ha fatto sapere di frequentare una ragazza. L’opinionista Karina Cascella e il paparazzo […] L'articolo Ambra Lombardo e Gaetano Arena, flirt segreto? Parla la fidanzata di ...

Gaetano Arena e la ‘fidanzata scomoda’. Barbara d’Urso : “Spero di no” : Barbara d’Urso, la lezione a Gaetano Arena dopo la rissa con il paparazzo. Poi in studio scoppia il gossip: “Ti vedi con una persona fidanzata”. Karina: “Viene qui spesso a Pomeriggio 5” Gaetano Arena è sbarcato a Pomeriggio 5 dopo essere stato protagonista di una rissa nel centro di Milano con un paparazzo, in Corso […] L'articolo Gaetano Arena e la ‘fidanzata scomoda’. Barbara d’Urso: ...

GF16 - Gaetano Arena contro il paparazzo : è rissa in centro a Milano : Solo pochi giorni fa, Gaetano Arena del GF16 si è sfogato sui social contro un paparazzo che, a suo dire, da due settimane lo seguiva fin sotto casa per scattargli delle foto. Le parole del ragazzo sono state molto dure in quell'occasione, tanto che da parte dell'ex gieffino sono arrivate anche delle minacce, non troppo velate, nei confronti del fotografo: “La prossima volta ti do un calcio in culo così non rompi più i coglioni, perché a me li ...

GF16 - Gaetano Arena contro il paparazzo : Ti do un calcio : Gaetano Arena è stato uno dei concorrenti più controversi del GF16. Voce profonda e sguardo da macho, il ragazzo non ha mai presenziato ai programmi televisivi dopo la sua uscita dal reality ma ha preferito concentrarsi esclusivamente sull'attività imprenditoriale. Il ragazzo è molto attivo suoi social, dove anche grazie al Grande Fratello ha un discreto numero di seguaci. Ha un pubblico trasversale, fatto di donne ammaliate dal suo fascino e di ...