Gabbie e recinti sul cemento | lo strazio degli animali al circo

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 8 novembre 2019) Pina Francone EssereGli attivisti di Esserehanno filmato elefanti, leoni, giraffe, tigri e cammelli nel piazzale del Maya Orfei di Brescia La vitadelquando non si esibiscono? È fatta del triste grigio deldi un piazzale di città, organizzato per. Gli attivisti di Essere, infatti, hanno ripreso elefanti, giraffe, leoni, tigri e cammelli nello spiazzo delMaya Orfei, a Brescia. È qui che questiesotici sono costretti a rimanere, esposti al rumore della città e dell'adiacente strada trafficata dalle automobili E al di là di una bassa cancellata, il via vai delle persone sul marciapiede: la sicurezza di tutti, insomma, è a rischio. Pachidermi e giraffe, peraltro, mangiano le fogliealberi urbani, a volte rischiando di ferire i passanti. In un filmato, infatti, un ramo afferrato dalla ...