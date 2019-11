Fulmini | l’intelligenza artificiale riesce a prevedere dove e quando colpiranno

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 8 novembre 2019) Il Politecnico di Losanna ha sviluppato un algoritmo che consente dicadrà un fulmine entro un raggio di 30 km con un anticipo che va da 10 a 30 minuti, lanciando in alcuni casi l’allerta ancora prima che inizi il temporale. Per ottenere il risultato – si spiega su Climate and Atmospheric Science – sono stati utilizzati dati meteorologici e non dati satellitari o radar, e di conseguenza può essere applicato ovunque nel mondo: grazie a calcoli eseguiti in tempo reale, 8 volte su 10 l’intelligenzaha effettuato previsioni corrette. L’algoritmo è riuscito a riconoscere le condizioni che favoriscono la generazione delle saette analizzando i dati raccolti in 10 anni da 12 stazioni meteo svizzere, in aree urbane e di montagna. I parametri presi in considerazione sono pressione atmosferica, temperatura dell’aria, umidità ...

