Fred Bongusto morto | conquistò gli italiani con ?Una rotonda sul mare? Lunedì i funerali

Fred Bongusto morto - Peppino Di Capri : “Volevo andare a trovarlo ma non mi hanno voluto” : Fred Bongusto, il cantante autore di “Una rotonda sul mare” è morto nella notte dopo una lunga malattia all’età di 86 anni e l’amico e collega Peppino Di Capri, nel ricordarlo, non si è trattenuto dall’esprimere il suo rammarico per non essere riuscito a stargli vicino negli ultimi tempi, lanciando una stoccata alla figlia del cantante che – a suo dire – non ha voluto che lo andasse a trovare. ...