FRED BONGUSTO È MORTO Il ricordo di Zucchero ' Il primo ad incidere una mia canzone'

Morto FRED BONGUSTO - ha fatto innamorare intere generazioni : E' Morto all'età di 84 anni Fred Buongusto. Il cantante era malato da tempo ed è Morto nella notte nella sua abitazione a Roma. Fonti del casntante fanno sapere che "la notte scorsa, alle 3,30 circa, ha cessato di battere il cuore di Fred Bongusto ". I funerali saranno celebrati a Roma, lunedì 11 novembre, alle 15, nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, la Chiesa degli artisti in piazza del Popolo. Bongusto si fa conoscere già nei primi ...

FRED BONGUSTO morto - Peppino Di Capri : “Volevo andare a trovarlo ma non mi hanno voluto” : Fred Bongusto, il cantante autore di “Una rotonda sul mare” è morto nella notte dopo una lunga malattia all’età di 86 anni e l’amico e collega Peppino Di Capri, nel ricordarlo, non si è trattenuto dall’esprimere il suo rammarico per non essere riuscito a stargli vicino negli ultimi tempi, lanciando una stoccata alla figlia del cantante che – a suo dire – non ha voluto che lo andasse a trovare. ...