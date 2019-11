Fratelli d' Italia rinnova le cariche cittadine a Ragusa

Scorta Liliana Segre - si dimette dirigente foggiano di Fratelli d'Italia dopo post offensivo : Il partito ha preso le distanze da Francesco Stefanelli: "Fratelli d'Italia che è fermamente al fianco della senatrice Segre per le battaglie all'antisemitismo e contro il razzismo"

Sondaggi - exploit di Fratelli d'Italia : Giorgia Meloni prenota il Campidoglio : Secondo Tecné in un'ipotetica corsa a tre con Di Battista e Carlo Calenda a trionfare sarebbe proprio la leader di Fdi...

Fratelli d’Italia - lite tra Giorgia Meloni e il giornalista di Report : “Da voi solo falsità - inchiesta vergognosa”. “E allora ci denunci” : Scintille alla Camera tra Giorgia Meloni e il giornalista di Report, Giorgio Mottola. Oggetto del contendere il servizio mandato in onda il 28 ottobre scorso su Rai3 dal titolo La fabbrica social della paura. Per la presidente di Fratelli d’Italia si tratta di “giornalismo spazzatura, davvero vergognoso, costruito solo su falsità”, per “screditare la mia persona, il mio partito e tutto il mio staff” che lavora sui sociale. “Io non faccio parte ...

Ultimi sondaggi elezioni regionali Emilia Romagna 2020 - brividi in casa Pd - salgono ancora la Lega e Fratelli d’Italia - incognita M5S : Secondo gli Ultimi sondaggi resi noti inerenti l’elezioni regionali in Emilia Romagna che si svolgeranno il prossimo 26 gennaio uno dei fattori che potrebbe provocare un notevole spostamento di voti da uno schieramento a un altro potrebbe essere la plastic tax. La nuova tassa sulla plastica per le grandi aziende entrerà in vigore con l’approvazione della legge finanziaria che avverrà nei prossimi giorni. Il comparto plastica è ...

Sondaggi politici EMG : Fratelli d'Italia cresce ancora - flessione per Lega e M5S : EMG ha pubblicato nuovi Sondaggi politici, i quali mostrano un’ulteriore crescita da parte di Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni ha incrementato ulteriormente il proprio bottino e punta a superare il 10%. L’obiettivo è certamente alla portate e potrebbe presto concretizzarsi. A farne le spese in quest’ultima rilevazione dell’istituto di ricerche sono Lega e M5S. Entrambi sono in flessione, ma di questa situazione non ne sta ...

Ultimi sondaggi politico elettorali cala la fiducia su Conte - sale quella sulla Lega di Salvini e Fratelli d’Italia - periodo nero per Pd e M5S : Secondo gli Ultimi sondaggi 6 italiani su 10 credono che il governo non riesca a durare fino alla fine dell’anno. La fiducia su Giuseppe Conte è calata bruscamente. Nel primo governo Conte la fiducia verso l’avvocato foggiano era altissima ora solo il 40% degli italiani ritengono che sia il miglior Premier possibile. Comunque resta una percentuale alta. L’effetto Umbria e forse anche l’effetto tasse si sta invece abbattendo su Pd e ...

Sondaggi elettorali EMG - Fratelli d’Italia avanza - anche a spese della Lega : Sondaggi elettorali EMG, Fratelli d’Italia avanza, anche a spese della Lega Sono Sondaggi elettorali in controtendenza quelli di EMG per Agorà. Perché a differenza di altri vedono una Lega in calo nonostante la vittoria in Umbria. Dal 33,6% andrebbe al 33%. Non si tratta però di un indebolimento del centrodestra, che non c’è, ma dell’effetto dell’avanzata degli alleati di Fratelli d’Italia. Per EMG il partito di ...

Fiano (Pd) prende la parola in Aula e qualcuno gli urla “sionista” : scoppia la bagarre alla Camera tra Fratelli d’Italia e il Partito democratico : Scintille alla Camera tra FdI, da una parte, che pratica ostruzionismo sul dl Imprese, e dall’altra governo e Pd. Succede quando, a seguito della richiesta di intervenire su un ordine del giorno su cui c’era parere favorevole, della deputata Maria Cristina Caretta, la sottosegretaria Alessia Morani ha cambiato il parere sul testo, facendo scattare la reazione di Fratelli d’Italia. “Si tratta di un atteggiamento inconcepibile. ...

Sondaggi elettorali - in calo la Lega ma nel centrodestra è boom di Fratelli d’Italia : sfiora il 10% : Il Sondaggio realizzato da Emg Acqua per Agorà evidenzia il boom di Fratelli d'Italia: il partito di Giorgia Meloni guadagna più di un punto percentuale in una settimana e sfiora il livello record del 10%. Nonostante la vittoria alle regionali in Umbria è invece in calo la Lega di Matteo Salvini. In discesa anche il Movimento 5 Stelle.Continua a leggere

Sondaggi elettorali Ixè : Fratelli d’Italia sfiora il 10% - M5S dietro al Pd : Sondaggi elettorali Ixè: Fratelli d’Italia sfiora il 10%, M5S dietro al Pd Il voto in Umbria fa avanzare la Lega che però rimane ancora sotto i valori ottenuti alle ultime europee. A sostenerlo sono i Sondaggi elettorali Ixè per Cartabianca realizzati tra il 28 e il 29 ottobre. L’istituto sonda il Carroccio in crescita dello 0,4 al 30,9%. Meglio fa Fratelli d’Italia che si avvicina alla doppia cifra passando dall’8,7 di una ...

Neofascismo - ad Ascoli Piceno Fratelli d'Italia celebra la marcia su Roma con una cena-evento : Ad Acquasanta Terme la serata, con un menù dedicato, per ricordare l’ingresso dei militanti del Partito nazionale fascista nella capitale del 28 ottobre 1922. Tutto il territorio è medaglia d’oro per la Resistenza, appello ai vertici del partito: "Condannino l'iniziativa, triste...

Ascoli Piceno - Fratelli d'Italia celebra la marcia su Roma con una cena-evento : Ad Acquasanta Terme la celebrazione, con un menù dedicato, per ricordare l’ingresso dei militanti del Partito nazionale fascista nella capitale del 28 ottobre 1922.

Fratelli d’Italia organizza una cena su Mussolini nel luogo di un eccidio nazista : Ad Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno, Fratelli d'Italia ha organizzato una cena di nostalgici per celebrare la Marcia su Roma. All'iniziativa ha preso parte anche il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti. A pochi chilometri di distanza nel marzo del 1944 nazisti e fascisti trucidarono 42 persone, compresa una bambina di 11 mesi che venne bruciata viva davanti alla madre.Continua a leggere

Fratelli d’Italia organizza una cena a tema Mussolini nel luogo di un eccidio nazista : Ad Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno, Fratelli d'Italia ha organizzato una cena di nostalgici per celebrare la Marcia su Roma. All'iniziativa ha preso parte anche il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti. A pochi chilometri di distanza nel marzo del 1944 nazisti e fascisti trucidarono 42 persone, compresa una bambina di 11 mesi che venne bruciata viva davanti alla madre.Continua a leggere