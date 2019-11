Francia | il regista Polanski accusato di stupro

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 8 novembre 2019) Rosa Scognamiglio IlRomandida una ex modella e fotografa francese: "Mi violentò e mi picchiò brutalmente" "Mi colpì, mi riempì di botte e mi violentò". Con queste dichiarazioni, una francese, Valentine Monnier, accusa ilRomandi averla violentata nel lontano 1975. Ed è subito bufera. Fotografa e modella a New York, attrice in qualche film oltreoceano, la donna afferma di essere stata molestata brutalmente dalpolacco (naturalizzato francese) all'età di 18 anni. La testimonianza choc è stata raccolta dal quotidiano francese Le Parisien che, nella serata di oggi, 8 novembre, ha sganciato la notizia bomba con un tweet da centinaia di condivisioni lampo. Une Française accuse le réalisateur Romande viol https://t.co/fdomuXKgnC — Le Parisien (@le Parisien) November 8, 2019 Secondo quanto riferisce la vittima ...

