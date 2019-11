Francesca Barra sull’aborto | “Mi sono sentita persa | non accetto che mia pancia sia vuota”

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 8 novembre 2019)ha raccontato a Caterina Balivo il dolore legato alla perdita del figlio che aspettava dal marito Claudio Santamaria. La giornalista aveva dichiarato di essere in attesa di un figlio in tv. Lo aveva annunciato a sorpresa durante una puntata di Live – Non è la D’Urso. Poche settimane dopo, era il 26 maggio, via Instagram aveva reso noto l’aborto. In un’intervista rilasciata durante l’ultima puntata di Vieni da me, la giornalista ha confessato di non avere mai accettato di avere perso il bambino che aspettava: Ancora oggi non riesco ad accettare che la miasia vuota. Pensa il 31 ottobre in Messico si festeggiano i bambini mai nati. Ho spiegato ai miei figli che io non ho avuto tre figli, ma quattro, poi uno non è nato. Per la prima volta mi, fragile, io chesempre stata una leonessa, una guerriera,crollata e non mi...

MusicTvOfficial : .@francescabarra a @vienidameRai: «Il mio red carpet dopo l’aborto» ???? - blogtivvu : Francesca Barra: “L’aborto? Sento un lutto dentro di me” - infoitcultura : Caterina Balivo, Francesca Barra racconta il suo dolore a Vieni da Me -