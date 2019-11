Formula 1 | il team principal della McLaren ammette | “vi spiego perché Mercedes e Ferrari

Formula 1 - la Honda mette nel mirino la Ferrari : il team di Maranello stuzzicato sui problemi di Austin : Il responsabile F1 della Honda si è soffermato sulle prestazioni della Ferrari ad Austin, preferendo aspettare le ultime due gare per farsi un’idea La Ferrari resta nel mirino di Red Bull e Mercedes per quanto riguarda la propria power unit, finita sotto esame dopo la repentina crescita registrata nella seconda parte di stagione. photo4/Lapresse I problemi occorsi a Austin, successivi alla direttiva FIA di venerdì, hanno spinto i ...

Formula 1 – Binotto sincero - il team principal Ferrari guarda al futuro : “Mercedes ancora più veloce di noi - ma stiamo lavorando per…” : Mattia Binotto guarda al futuro: le parole del team principal Ferrari sui miglioramenti del team E’ in corso la seconda sessione di prove libere del Gp degli Stati Uniti di Formula 1. Lewis Hamilton potrà conquistare il suo sesto titolo Mondiale, ma dovrà fare i conti con tosti rivali, tra i quali anche i piloti Ferrari. Il team del Cavallino ha intenzione di far bene, in questo finale di stagione, ma soprattutto in futuro, per ...

Formula 1 - la Ferrari guarda al futuro : il team di Maranello sulle tracce di… Nico Hulkenberg : La scuderia guidata da Mattia Binotto avrebbe messo nel mirino Nico Hulkenberg per affidargli il ruolo di terzo pilota nel 2020 La coppia ufficiale di piloti della Ferrari per il 2020 è già definita, Sebastian Vettel e Charles Leclerc rimarranno compagni anche nella prossima stagione, provando a riportare a Maranello entrambi i titoli mondiali. Photo4/LaPresse Resta al momento scoperto il ruolo di terzo pilota, che Mattia Binotto potrebbe ...

Formula 1 - Wolff e il possibile passaggio di Hamilton in Ferrari : il team principal della Mercedes allo scoperto : Il team principal della Mercedes ha parlato di un possibile passaggio di Hamilton in Ferrari nel 2021, esprimendo il proprio punto di vista Lewis Hamilton si avvicina al sesto titolo mondiale della sua carriera con la Mercedes, ma le voci di un possibile passaggio in Ferrari nel 2021 non si placano. AFP/Lapresse Indiscrezioni e retroscena si rincorrono, ma Toto Wolff continua a gettare acqua sul fuoco, sottolineando come il team di ...

Formula 1 - Ricciardo rialza il morale della Renault : “è importante mantenere la positività all’interno del team” : Il pilota australiano ha parlato in vista del Gran Premio di Austin, sottolineando come si tratti di un appuntamento importante Una buona gara in Messico, un piazzamento in zona punti che permette a Daniel Ricciardo di guardare con ottimismo al prossimo appuntamento di Austin. photo4/Lapresse Il pilota australiano attende con ansia il Gran Premio americano, ammettendo di avvertire buone sensazioni: “Austin è uno degli appuntamenti ...

Formula 1 - la Renault prende posizione dopo la squalifica : duro comunicato del team di Enstone : La scuderia francese ha replicato alla decisione dei Commissari di squalifica Ricciardo e Hulkenberg in Giappone La Renault non ci sta e, dopo la squalifica inflitta dai Commissari a Ricciardo e Hulkenberg, ha deciso di prendere posizione pubblicando un duro comunicato. AFP/LaPresse I due piloti sono stati esclusi dalla classifica finale del Gran Premio del Giappone per aiuti alla guida, relativi al sistema frenante utilizzato dal team ...

Formula 1 - Magnussen si candida : “sono nel gruppo di piloti che merita un sedile in un top team” : Il pilota danese spera di strappare un sedile in un top team nel 2021, una volta che terminerà il suo contratto con la Haas Kevin Magnussen sogna il salto di qualità nella propria carriera, il danese infatti si candida per un top team in vista del 2021, una volta scaduto il suo contratto con il Team Haas. photo4/Lapresse Una presa di posizione netta quella del driver scandinavo, che punta a lottare per il vertice della classifica, ...

Formula 1 - clima tesissimo in casa Haas : duro battibecco tra Magnussen e il team principal Steiner : Il team principal altoatesino ha bacchettato il pilota danese, colpevole di essersi lamentato pubblicamente dopo il Gran Premio di Suzuka Kevin Magnussen continua a far infuriare Gunther Steiner e, dopo la ramanzina del Canada, la storia si è ripetuta anche in Giappone. Il danese si è lamentato apertamente dopo la gara nipponica sia della strategia che del pit-stop, mandando su tutte le furie il team principal dellal ...

Formula 1 – Fittipaldi non teme una rottura in Ferrari : “il team supporta ancora Vettel” : Emerson Fittipaldi non ha dubbi sulla situazione in casa Ferrari: l’ex campione certo del forte legame tra il team e Vettel La stagione 2019 si è rivelata complicata sin dall’inizio deper la Ferrari: solo dal Gp di Spa il team di Maranello è riuscita a dare soddisfacenti risposte in pista, mettendo paura alla Mercedes. Non sono mancati però gli screzi interni e le polemiche che potrebbero aver allontanato un po’ Vettel ...

Formula 1 - Toto Wolff non si fa ingannare dalla Ferrari : il team principal della Mercedes ‘smaschera’ il Cavallino : L’austriaco ha sottolineato come la Ferrari non abbia mostrato tutto il suo potenziale nelle prove libere del venerdì a Suzuka Il week-end di Suzuka è iniziato oggi nel segno della Mercedes, che ha chiuso al comando entrambe le sessioni di prove libere con Bottas davanti a tutti. Photo4/LaPresse Un feeling immediato tra la W10 e il tracciato nipponico, che ha costretto Ferrari e Red Bull a inseguire fin dal primo giorno, obbligandole ...

Formula 1 : comunicato ufficiale su potenziali nuovi team : Riceviamo e pubblichiamo il comunicato ufficiale di Formula 1 sul potenziale arrivo di nuovi team: “Dopo quanto detto negli ultimi giorni da diverse realtà che hanno espresso la loro ambizione di partecipare al FIA Formula One World Championship dal 2021, benché Formula 1 apprezzi il loro interesse, possiamo confermare che non sono in corso serie […] L'articolo Formula 1: comunicato ufficiale su potenziali nuovi team sembra essere ...

Formula E - La Venturi diventa team cliente della Mercedes : Si alza l'attenzione attorno alla Formula E che, tra qualche giorno, scenderà in pista per i primi test che porteranno team e piloti a entrare nel vivo della sesta stagione della storia della categoria. Una delle novità di quest'anno sarà il debutto della Mercedes con il proprio team ufficiale. L'impegno della Stella si moltiplica e oggi è stato annunciato un accordo per la fornitura tecnica della Venturi Racing che, di fatto, diventa team ...

La Formula 1 si prepara ad accogliere un nuovo team : nel 2021 una squadra tutta spagnola? : Il Circus si prepara a dare il benvenuto ad un nuovo team tutto spagnolo: un’importante novità partire dalla stagione 2021 di Formula 1 Arrivano importanti novità nel mondo della Formula 1: una nuova presenza spagnola farà il suo ingresso a partire dal 2021 nel Circus. Quando arriveranno le nuove regole: un team iberico sarà accolto dalla Formula 1. E’ in fase di realizzazione, infatti, un progetto davvero importante che punta ...

Formula 1 - incertezza Ferrari dopo la partenza del Gp di Sochi : tutti i team radio di Leclerc e Vettel con il muretto box [VIDEO] : Il botta e risposta tra Vettel e Leclerc con il muretto box della Ferrari durante i primi giri del Gran Premio di Sochi Primi giri davvero infuocati a Sochi per la Ferrari, conseguenza della strategia definita prima del Gran Premio di Russia, secondo la quale Leclerc avrebbe dovuto dare la scia a Vettel per superare Hamilton. Lapresse Un piano riuscito alla perfezione, con il tedesco addirittura saltato in testa alla corsa, recuperando ben ...