Fondi del Vaticano | ora il finanziere Mincione è indagato

Predappio - Comune nega Fondi per viaggio ad Auschwitz : 'Treno della Memoria di parte' : "Il Treno della Memoria è di parte". Dunque, il Comune di Predappio (in provincia di Forlì, noto per aver dato i natali a Benito Mussolini) ha negato il contributo agli studenti che intendevano prendere parte al progetto di educazione alla cittadinanza denominato 'ProMemoria_Auschwitz'. La decisione del Sindaco Roberto Canali (lista civica di centrodestra sostenuta da Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia) sta sollevando non poche polemiche. ...

Il Comune di Predappio nega i Fondi per la visita ad Auschwitz : "Il Treno della Memoria è di parte" : Per il sindaco di centodestra Canali "la conoscenza della storia di parte non può essere finanziata con i soldi pubblici". A...

Comune di Predappio nega Fondi per visita Auschwitz : "Il Treno della Memoria è di parte" : “Il Treno della Memoria va in un’unica direzione, è di parte. Non collaboriamo: quando i treni faranno soste anche alle foibe e nei gulag ci ripenseremo”, così il Comune di Predappio spiega la decisione di negare il contributo alla partecipazione di un giovane cittadino al progetto ProMemoria Auschwitz-Treno della Memoria. Lo denunciano l’Associazione GenerAzioni in Comune e il gruppo consigliare ...

Auschwitz - Comune di Predappio nega i Fondi per i ragazzi : “Il treno della memoria è di parte” : L'amministrazione locale di Predappio non ha voluto finanziare il viaggio di alcuni giovani studenti nell'ambito del progetto del "treno della memoria". Il motivo, come ha spiegato lo stesso sindaco della città romagnola, è che il treno sarebbe una iniziativa di parte perché non considera altri orrori come le Foibe.Continua a leggere

Terremoto - il geologo del Cnr : “La proFondità ha esteso il ‘risentimento’ fino a Roma” : E’ stata la significativa profondità di 14 km dell’epicentro del Terremoto di questa sera a Balsorano (L’Aquila) a far sì che si avesse una estensione del cosiddetto ‘risentimento‘ anche a distanza di decine e decine di chilometri, e in questo caso fino a Roma. A spiegarlo all’AGI è Andrea Billi, geologo e direttore dell’Igag (Istituto di geologia ambientale e geoingegneria) del Cnr. “E’ ...

L'asciugatrice AEG preserva e asciuga i capi delicati in proFondità : L'asciugatrice è tra gli elettrodomestici più utili per avere capi asciutti in poco tempo. Non sempre è facile capire il...

I Viaggi del Cuore : su Rete4 riparte l’approFondimento spirituale di don Banzato : don Davide Banzato Di spiritualità in tv si parla poco o in maniera superficiale. Si distingue, quindi, il ritorno in palinsesto de I Viaggi del Cuore, l’approfondimento culturale e religioso di Rete4 condotto da don Davide Banzato, la domenica mattina (ore 9.10). Da domani, il sacerdote padovano inaugurerà un nuovo ciclo di otto puntate, nel corso delle quali visiterà luoghi significativi d’Italia ed offrirà al pubblico spunti di ...

Torino. Fondi per recuperare l’area della Cavallerizza Reale : “La Regione favorirà il recupero dell’area con i Fondi dello sviluppo regionale che abbiamo già a disposizione. Ma è necessario

I Viaggi del Cuore : su Rete4 riparte l’approFondimento spirituale di don Banzato : don Davide Banzato Di spiritualità in tv si parla poco o in maniera superficiale. Si distingue, quindi, il ritorno in palinsesto de I Viaggi del Cuore, l’approfondimento culturale e religioso di Rete4 condotto da don Davide Banzato, la domenica mattina (ore 9.10). Da domani, il sacerdote padovano inaugurerà un nuovo ciclo di otto puntate, nel corso delle quali visiterà luoghi significativi d’Italia ed offrirà al pubblico spunti di ...

Assessorato Sociale : firmata delibera Fondi Sla : Roma – In relazione alle notizie divulgate in data odierna secondo le quali l’Amministrazione capitolina avrebbe bloccato i fondi destinati alle persone affette da SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica), l’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale Veronica Mammì comunica di aver appena sottoscritto una proposta di delibera per l’erogazione di tali fondi. Il provvedimento che sarà a breve portato all’approvazione della Giunta ...

Governo - la tregua alla prova dell'aula : scontro sui Fondi all'editoria : ROMA La pax umbra è durata poco. Ma, rispetto ai giorni precedenti alla mega-batosta subita domenica, la coalizione rosso-gialla è riescita a dare il via libera alla manovra con un...

Financial Times : «Giuseppe Conte collegato a Fondi di investimento del Vaticano sotto indagine» : «Un fondo di investimento sostenuto dal Vaticano al centro di un'indagine sulla corruzione finanziaria era alla base di un gruppo di investitori che assunse Giuseppe Conte - ora...

Storia di Alejandra e dell’ultimo ghiacciaio del Venezuela : “Sta morendo velocemente. Pochi Fondi ma resto per documentare come cambia” : La chiamavano la città della neve eterna. Mérida, affacciata sulla cordigliera delle Ande, adesso è la custode del poco che resta dell’ultimo ghiacciaio del Venezuela. Le cime delle montagne innevate disegnavano il paesaggio, era l’unica città dove si poteva vedere la neve in tutto il Paese. “Le nostre case si affacciavano su uno schermo bianco, sui ghiacciai che erano una parte integrante della nostra Storia e cultura”, racconta ...

Decreto fiscale in Gazzetta - salta la norma sui Fondi della cooperazione a chi fa armi. Pene più alte per gli evasori dopo la conversione : E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dopo la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Decreto fiscale che accompagna la legge di Bilancio. Il testo, che come annunciato prevede soglie di punibilità più basse e Pene più alte per chi evade oltre 100mila euro, entra in vigore da domani ma le novità in materia di reati tributari scatteranno solo dalla data di uscita in Gazzetta della legge di conversione. Quindi a valle di ...