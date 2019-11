Fonte : imiglioridififa

(Di venerdì 8 novembre 2019) Con un messaggio pubblicato sui canali Social EA Sports ha annunciato il ritorno nella modalitàUltimate Team (FUT) dell’evento dedicatoLeague denominato “to the” (in italianolae)! Durante l’evento come accaduto lo scorso anno verranno rilasciate carte”, ossia con statistiche dinamiche, sullo stile di quelle … L'articolo20to thelae:leLeague ed all’Europa League! proviene da FUT Universe.

ultimateteamit : *LIVE UPDATE* #FIFA20 #FUT #FUT20 #RTTF Road To The Final – Carte dinamiche della #UCL UEFA Champions League Svela… - DrWhi7es : RT @FutXFan: Arriva l'evento Road To The Final! Scopri tutto qui! #fifa20 #roadtothefinal @DrWhi7es - zazoomnews : Fifa 20 Road to the Final – Verso la finale: tornano le card live dedicate alla Champions League ed all’Europa Leag… -