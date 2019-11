Festa di San Trifone | Adelfia | previsioni meteo 8-9-10-11 novembre e curiosita'

Festa di San Martino di Tours a Ragusa : A Ragusa la Festa per San Martino di Tours sabato 9 novembre. Una grande Festa alla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù.

Residenza reale invernale di Sandringham - la Regina Elisabetta ha paura ad andarci perchè il castello è inFestato dal fantasma di Lady Diana : Un segreto mai rivelato prima ma anticipato dal seguitissimo sito inglese Daily Mail. Secondo quanto confessato da Kenneth Rose un esperto reale morto nel 2014, una Residenza reale invernale è infestata dal fantasma di Lady Diana. Secondo quando detto dall’esperto reale e solo reso noto in questi giorni, la Residenza reale infestata dal fantasma di Lady Diana è il castello di Sandringham. Solo da pochissimo sono stati pubblicati i ...

Buon 1 novembre - auguri Ognissanti 2019/ Frasi Festa dei santi : da San Francesco... : Buon 1 novembre, oggi festa dei santi: si celebrano tutti i Beati che si trovano in cielo. Frasi auguri Ognissanti 2019, da San Tommaso a San Francesco.

Ognissanti 2019 - Festa di Tutti i Santi : IMMAGINI - VIDEO - FRASI e VIGNETTE per gli auguri su Facebook e WhatsApp : Il giorno di Tutti i Santi, noto popolarmente anche come OgnisSanti, è una Festa cristiana che celebra insieme la gloria e l’onore di Tutti i Santi, comprendendo anche quelli non canonizzati. La Festa di OgnisSanti si celebrava fin dal quarto secolo, in coincidenza con il capodanno celtico. Papa Bonifacio IV la spostò al 13 maggio quando nel 610 dedicò il Pantheon e Maria e a Tutti i martiri. Papa Gregorio IV nell’835 la riportò ...

Halloween di sangue a Los Angeles : spari a una Festa - 3 morti e 9 feriti : Una festa per Halloween in un'abitazione nel sud di Los Angeles, in California, si è conclusa con una sparatoria. Il tragico bilancio è di almeno tre morti e nove feriti, di cui non si conoscono le condizioni. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, due sospetti, con il volto coperto, hanno aperto il fuoco contro i presenti.Continua a leggere

L’Iran s’è messo a uccidere maniFestanti iracheni pure nella città santa di Karbala : Roma. In Iraq la rivolta popolare e pacifica contro il colonialismo iraniano si allarga dalla capitale Baghdad ad altre città e minaccia la tenuta del governo. E L’Iran reagisce da potenza coloniale: organizza la repressione, manda i suoi militari a guidare le operazioni per stroncare le proteste e

Volare - il documentario sulla trap di Michele Santoro presentato alla Festa del cinema : Il rap è ormai da anni indiscutibilmente il genere di riferimento delle nuove generazioni. Tra i vari sotto-generi la trap è altrettanto indiscutibilmente quello che al momento va per la maggiore, soprattutto tra i giovanissimi, almeno a livello di numeri e streaming online. Non stupisce, quindi, la decisione di Michele Santoro di produrre, con Ram Pace, Luca Santarelli e Cecilia Sala, un documentario interamente dedicato alla trap, presentato ...

Festa del Cinema di Roma 2019 vince Santa subito - il premio del pubblico va al film italiano di Piva che batte Irishman di Martin Scorsese : Festa del Cinema di Roma, premio miglior film a "Santa subito" di Alessandro Piva Senza distribuzione, ma con un premio già sulla bacheca. Alessandro Piva e il Cinema italiano festeggia con ...

Festa di Roma - vince “Santa Subito” di Alessandro Piva : Il film documentario "Santa Subito" del regista Alessandro Piva è il vincitore del Premio del pubblico BNL della Festa del Cinema di Roma. Il film, prodotto da Apulia Film Commission e Fondazione Con il Sud, ha ricevuto 12 minuti di applausi e la standing ovation alla proiezione ufficiale. "Questo Premio di cui sono felicissimo, dopo la standing ovation e la commozione alla proiezione ufficiale, lo leggo come un segnale di grande maturità da ...

Cile - è caos : un milione di maniFestanti invade Santiago. La Farnesina : “Massima cautela” : Manifestazione record a Santiago del Cile, dove oltre un milione di persone sono scese in piazza per protestare contro la dichiarazione dello stato di emergenza e il conseguente coprifuoco deciso dal presidente Sebastián Piñera. "Abbiamo capito il messaggio", ha detto quest'ultimo. I consiglia della Farnesina per gli italiani nel paese sudamericano: "Massima cautela, disagi al traffico aereo".Continua a leggere

Le foto dell’enorme maniFestazione a Santiago del Cile : C'era un milione di persone, secondo le stime, che hanno marciato in modo pacifico contro le disuguaglianze nel paese

La voce di Alessandro Borghi per i Negramaro nel docu-film L’Anima Vista da Qui alla Festa del Cinema di Roma (video) : Sarà la voce di un attore, un interprete tra i più quotati del momento, ma soprattutto un amico della band, a raccontare le immagini de L'Anima Vista da Qui dei Negramaro: Alessandro Borghi è il narratore del documentario che debutta in anteprima alla Festa del Cinema di Roma venerdì 25 ottobre. Il film-documentario racconta gli ultimi tre anni di vita della band, dalla lavorazione dell'album Amore Che Torni, arrivato dopo un momento di ...

Centrodestra a Roma - la diretta della maniFestazione : 50mila in piazza San Giovanni a Roma : «Questa non è la piazza di Matteo, Giorgia o Silvio, ma di tutti». Così Salvini in piazza San Giovanni apre la kermesse del Centrodestra "Orgoglio italiano"...

Salvini apre la maniFestazione a San Giovanni : "Non è la piazza di Matteo - Silvio o Giorgia ma di tutti" : “Questa non è la piazza di Matteo, Giorgia e Silvio, ma di tutti voi”. A sorpresa è stato il primo a salire sul palco Matteo Salvini. Il leader della Lega ha salutato i manifestanti di piazza San Giovanni. La celebre piazza romana oggi è teatro dell’iniziativa del centro destra, “Orgoglio italiano”. Sotto al palco radunate molte persone. In alto sventolano palloncini e bandiere. Tra i tanti ...