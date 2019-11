FCA-PSA - Elkann : "Con la fusione ci saranno grandi opportunità" : Carlos Tavares parla a Parigi per la prima volta della fusione della Fiat Chrysler Automobiles con il gruppo PSA e poco dopo arrivano da Torino analoghe dichiarazioni positive sull'operazione. Durante un incontro con gli studenti del Politecnico del capoluogo piemontese, John Elkann, presidente del costruttore italo-americano, ha infatti sottolineato i benefici e le grandi opportunità generati dallintegrazione con i transalpini. grandi ...

FCA : Tavares (Psa) - ‘nessuna necessità di cedere marchi’ : Parigi, 8 nov. (Adnkronos) – “Oggi non vedo la necessità, se questa operazione dovesse essere perfezionata, ad eliminare dei marchi: hanno tutti una loro storia e una loro forza”. Così il Ceo di Fca, Carlos Tavares ai microfoni della tv francese ‘Bfm Business’. “L’entità che risulterebbe dalla fusione tra Psa e Fca avrebbe effettivamente un numero importante di marchi. Resta inferiore ai numeri di ...

Fusione FCA-PSA - Tavares : "Nessun brand è a rischio" : Prime dichiarazioni pubbliche di Carlos Tavares sul progetto di Fusione tra la Fiat Chrysler e il gruppo PSA con relative rassicurazioni sugli effetti dell'integrazione. L'amministratore delegato del costruttore francese, in una lunga intervista all'emittente radiofonica BFM Business, ha in particolare escluso la soppressione di uno dei 14 marchi che finiranno sotto l'orbita del nuovo gruppo. Tanti marchi? Meno della Volkswagen. Le due ...

**FCA : Tavares (Psa) - ‘operazione win-win - sinergie per 3 - 7 mld’** : Parigi, 8 nov. (Adnkronos) – L’operazione Fca – Psa “è un’operazione win-win” che “creerà valore ai due azionisti. E’ un bel affare per i due azionisti”. Così ai microfoni di Bfm Business il Ceo del gruppo francese, Carlos Tavares sottolineando che sinergie “sono stimate in 3,7 miliardi di euro. E’ un valore che vogliamo migliorare con il tempo”. Tavares ribadisce la ...

FCA-Psa - i nodi di piattaforme e tecnologie. Quale futuro per i marchi di casa nostra? : L’imminente matrimonio fra FCA e PSA ha già scatenato le fantasie di buona parte della stampa specializzata, che si è lanciata in pronostici di ogni genere su quella che sarà la gamma di prodotto del nuovo gruppo automobilistico. Alla base delle elucubrazioni c’è, giustamente, la razionalizzazione dell’offerta, il posizionamento dei vari marchi – alcuni in diretta concorrenza tra loro –, nonché delle piattaforme costruttive e delle relative ...

FUSIONE FCA-PSA/ Il capolavoro finanziario di Elkann e l'occasione per l'Italia : Pur di sbarcare negli Usa, Psa ha fatto forti concessioni a Elkann. L'auto italiana cerca quindi il suo futuro con quella francese

Italia e Francia sempre più vicine FCA-Psa è solo l'ultimo tassello : Se si guarda all'andamento degli scambi commerciali tra Italia e Francia si nota come da anni il nostro Paese registri un avanzo consistente e in crescita, mentre anche le operazioni di fusione e acquisizione tra società dei due paesi sono sempre più numerose. Eppure politica e sindacati restano cauti di fronte all'annunciato matrimonio tra Psa e Fca. Il nuovo numero uno del gruppo, Carlos Tavares, ha infatti fama di ...

FCA-Psa - Tavares guiderà la nuova società. In una simile impresa serve un uomo solo al comando : di Carblogger E così Carlos Tavares guiderà la nuova società fra Fiat Chrysler e la sua Psa (Peugeot-Citroen-DS-Opel). Questa è la vera buona notizia di una fusione che, come in tutte le fusioni di qualsiasi settore, non sarà a costo zero per chi ci lavora al di là delle rassicuranti, precipitose e dunque sospette dichiarazioni. serve un uomo solo al comando per una simile impresa, un po’ come sono stati Sergio Marchionne e Carlos Ghosn, ...

FCA-Psa - con le nozze le cedole in dote a Exor salgono a 4 - 3 miliardi : Dal 2009 versati 882 milioni ai soci, di cui 467 agli Agnelli. Ora il maxi-assegno francese. Investiti 8,5 miliardi per diluire il peso dell'auto: oggi vale il 75% del gruppo

FUSIONE FCA-PSA/ L'operazione che compie la 'profezia' di Marchionne : La FUSIONE che si farà tra FCA e PSA rappresenta di fatto il traguardo di un percorso che era stato avviato da Sergio Marchionne

FCA-Psa - Manley e Tavares stringono i tempi per l’accordo entro Natale : Da lunedì i team delle due società al lavoro per definire tutti i dettagli della fusione. Il ministro Gualtieri sente Elkann: attenzione e giudizio positivo sull’operazione con i francesi

FCA-Psa "trovato accordo per fusione"/ Domani annuncio : Tavares ad - Elkann presidente : Fca-Psa, trovato accordo per la fusione tra Fiat e Peugeot. Secondo il Wall Street Journal Domani ci sarà l'annuncio: Elkann presidente, Tavares ad.