F1 | la rivoluzione del 2021 e le nuove gomme da 18 pollici | la Pirelli fa un test con la

“Il calcio è uno e il mondo della disabilità ne deve far parte con la stessa dignità”. In Italia “una piccola rivoluzione” firmata da FIGC-CIP : Il calcio per disabili entra a far parte della Federazione Italiana Giuoco calcio (FIGC). Il football è parte delle discipline che partecipano ai Giochi Paralimpici ma è la prima volta a livello internazionale che una Federazione sportiva nazionale dedicata al calcio praticato da persone normodotate prevede l’avvio di un percorso specifico per l’istituzione, al suo interno, di una Divisione federale dedicata interamente al calcio paralimpico. ...

rivoluzione nei college USA : gli studenti-atleti potranno guadagnare soldi! La svolta della NCAA : Lo sport statunitense potrebbe essere vicino a una vera e propria svolta. I college sono uno dei motori principali negli USA, moltissimi atleti studiano mentre praticano la propria attività ma durante gli anni dell’Università non possono monetizzare dallo sport e sono a tutti gli effetti dei dilettanti. Ora qualcosa potrebbe cambiare perché ieri la NCAA ha approvato all’unanimità la possibilità per gli studenti-atleti di poter ...

La rivoluzione verde del governo è una clamorosa bugia : Doveva essere il governo del cambiamento climatico, quello formato da Pd e Cinque Stelle, ma per ora non c'è traccia di ambientalismo nei piani dell'esecutivo. Soprattutto, non pare esserci nessuna idea su quel che si vuol fare, se non usare la scusa dell'ambientalismo per fare cassa e per fare più debito pubblico.Continua a leggere

Il 15 ottobre è stata la Giornata del lavarsi le mani. Ma la rivoluzione ‘igienica’ deve essere un’altra : “Mani pulite per tutti”. Questo il tema per la Giornata mondiale del lavarsi le mani col sapone. Nulla da eccepire quando si sa che lavarsi le mani col sapone, prima di mettersi a tavola, è una misura igienica primordiale. Il nuovo ministro dell’Acqua e dell’Igiene, già responsabile della difesa del Niger, lo ha ricordato durante l’allocuzione pronunciata a l’occasione dell’anniversario della celebrazione. Mani pulite per tutti, ...

Utero artificiale - tra qualche anno potremmo assistere a una rivoluzione. Ma che dire delle perplessità etiche? : Entro cinque anni potrebbe essere disponibile il primo prototipo funzionante di Utero artificiale. Nulla a che vedere con la fecondazione eterologa né tantomeno con la maternità surrogata, il cosiddetto Utero in affitto. Sono tutti termini relativamente nuovi nel panorama della fecondazione assistita, e per i non addetti ai lavori non è sempre facile destreggiarsi all’interno di questi scenari. Per inciso, quindi, in questo caso stiamo ...

Manovra - sms del premier Conte al ministro Gualtieri : “Sull’evasione serve una rivoluzione - i cittadini in giro mi chiedono una svolta” : “Caro, sull’evasione deve essere una rivoluzione, che deve cambiare i comportamenti dei cittadini…”. E’ questo il Contenuto dell’sms, rivelato ieri notte dal Corriere.it, che il premier Giuseppe Conte ha inviato al ministro dell’Economia Roberto Gualtieri per chiedere che si insistesse nel cercare i fondi necessari per chiudere in tempo la Manovra. Tre miliardi di extragettito fiscale, saltati fuori all’ultimo ...

M5s - Fraccaro : “Contento delle parole di Zingaretti. Ora puntiamo a rivoluzione verde” : “Ho letto l’intervista di Zingaretti e sono molto contento delle sue parole. A Italia 5 Stelle dovevamo parlare di futuro e voi mi chiedete delle defezioni. Dopo il taglio dei parlamentari ora ci stiamo focalizzando sulla rivoluzione verde”, così il sottosegretario alla presidenza del consiglio Riccardo Fraccaro arrivando a Italia a 5 Stelle, la kermesse del Movimento Stelle in programma sabato e domenica a ...

Il 5G rivoluzionerà il settore della sanità e Vodafone ci spiega come : Tra i settori che saranno rivoluzionati dall 5G troviamo quello della sanità e una conferma è arrivata dal 5G Healthcare – Vodafone Conference & Experience Day L'articolo Il 5G rivoluzionerà il settore della sanità e Vodafone ci spiega come proviene da TuttoAndroid.

Tumore del sangue : 33mila casi l’anno - rivoluzione Car-T : I tumori del sangue si collocano al quinto posto della classifica dei più frequenti in Italia: si registrano ogni anno 33mila casi. Ma i passi avanti della ricerca sono notevoli e le terapie salvavita ormai una realtà: nuovi farmaci e Car-T cell sono strumenti sempre più efficaci che gli ematologi hanno oggi a disposizione per la lotta a queste neoplasie. Se ne parlerà al 47° Congresso nazionale della Società italiana di ematologia (Sie), al via ...

Ecco come il 5G rivoluzionerà il mondo della sanità : Un gruppo di ricercatori di Edinburgo ha deciso di testare la connettività 5G per scoprire se è in grado di garantire una qualità video per una visita a distanza L'articolo Ecco come il 5G rivoluzionerà il mondo della sanità proviene da TuttoAndroid.