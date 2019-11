Expo | Maroni | ' deluso da questa sentenza | ricorrerò in Cassazione'

Fonte : liberoquotidiano

(Di venerdì 8 novembre 2019) Milano, 8 nov. (Adnkronos) - "Sonoe amareggiato peringiusta. Ma non mi arrendo,inperché sia riconosciuta l'assoluta correttezza e legittimità dei miei comportamenti". Lo scrive su Twitter l'ex presidente della Regione Lombardia, Roberto, comment

TgLa7 : Contratti #Expo: in appello confermata condanna a un anno per Maroni - Corriere : Maroni condannato anche in Appello per i contratti di Expo 2015 - Corriere : Maroni condannato anche in Appello per i contratti di Expo 2015 -