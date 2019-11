Ex Ilva | nazionalizzazione e dazi per salvare lavoro e ambiente

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 8 novembre 2019) Ieri, in Parlamento, sull’ex, il governo italiano ha difeso l’interesse nazionale. Lo ha fatto attraverso le comunicazioni, di notevole spessore tecnico e politico, del ministro Patuanelli. Invito a leggere il suo intervento: prima, una ricostruzione analitica delle complesse vicende giudiziarie, legislative, industriali, occupazionali e ambientali che dal 2012 colpiscono Taranto, il Mezzogiorno e l’Italia.Poi, l’individuazione dell’obiettivo vero di ArcelorMittal, emerso a Palazzo Chigi con l’irricevibile condizione di 5.000 esuberi posta per rimanere a produrre nel nostro Paese, ossia lasciare l’Italia dopo l’incursione per prendersi uno spazio di mercato.Infine, l’annuncio, tra le opzioni in campo, delladell’azienda per, nell’osservanza dell’imprescindibile vincolo alla sicurezza ...

