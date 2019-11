Ex Ilva | lo sciopero ferma tutti gli stabilimenti L’indiana Jindal | «Non rinnoveremo

Ex Ilva - sciopero di 24 ore dei sindacati. Per il Colle serve soluzione rapida. Patuanelli : “Nazionalizzare? Errore è stato privatizzare” : E’ in corso lo sciopero di 24 di Fim, Fiom e Uilm nello stabilimento siderurgico di Taranto e negli altri siti del Gruppo ArcelorMittal. A poche ore dalla scadenza delle 48 ore concesse dal governo alla multinazionale per proporre una soluzione alternativa ed evitare la partenza, i lavoratori sono i presidio per chiedere il ritiro “delle condizioni provocatorie” da parte dell’impresa. Ieri mattina, come ricostruito dal ...

Ex Ilva - sindacati proclamano sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti ArcelorMittal : sciopero di 24 ore nella giornata di venerdì per tutti i dipendenti di ArcelorMittal in Italia. "Dobbiamo scongiurare che a pagare il prezzo delle scelte scellerate di azienda e politica siano sempre i lavoratori" hanno spiegato Fim, Fiom e Uilm che chiedono all’azienda "l’immediato ritiro della procedura e al governo di non concedere nessun alibi alla stessa per disimpegnarsi"Continua a leggere

Il sindacato FIM CISL ha indetto uno sciopero degli operai dell’ex Ilva di Taranto a partire dalle 15 di mercoledì : A partire dalle 15 di oggi ci sarà uno sciopero degli operai dell’ex stabilimento ILVA di Taranto, indetto per ora da un solo sindacato FIM CISL (Federazione Italiana Metalmeccanici). Lo ha annunciato questa mattina il segretario generale Marco Bentivogli a

Ilva - in corso vertice a palazzo Chigi. La Fim-Cisl proclama lo sciopero. Conte ottimista : impegni si rispettano : È cominciato intorno alle ore 12 a palazzo Chigi l'incontro tra il governo e i vertici dell'ArcelorMittal sulla vertenza dell'ex Ilva. Per l'Esecutivo sono presenti il...

Ex Ilva - ArcelorMittal avvia la procedura per restituire ai commissari stabilimenti e 10.777 dipendenti. Fim : “Sciopero subito” : Arcelor Mittal Italia ha avviato formalmente la procedura per restituire ai commissari gli stabilimenti dell’ex Ilva e presentato al ministero dello Sviluppo, e per conoscenza ai commissari, la richiesta di avvio della cessione del ramo d’azienda che coinvolgerà 12 siti per un totale di 10.777 dipendenti del perimetro aziendale oggetto di trasferimento. La Fim Cisl ha deciso di proclamare subito lo sciopero. La retrocessione dei rami d’azienda e ...