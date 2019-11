Ex Ilva | “io licenziato per aver leso l’immagine dell’azienda La verità è che mi hanno

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 novembre 2019) Ci sono i cinquemila posti di lavoro a rischio. E poi c’è chi il lavoro, all’exdi Taranto, lo ha perso appena dopo l’annuncio del disimpegno da parte di ArcelorMittal. “Mifatto fuori per le mie denunce sull’amianto. E poi dicono che i miei problemi respiratori non sono riconducibili all’esposizione sul lavoro”. Lui è Pasquale Maggi, da lunedì un ex dipendente dell’impianto siderurgico di Taranto. ArcelorMittal dice diloper giusta causa per il suo comportamento lesivo del, che sarebbe riconducibile, in particolare, a una discussione avuta con un medico della struttura: “Io ho fornito la documentazione dei miei problemi respiratori e il medico ha valutato il mio stato di salute come inidoneo al lavoro, ma non ha riconosciuto la correlazione con il lavoro stesso: secondo lui mi sono ammalato con lo smog della città”. La visita risale al ...

