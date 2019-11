Esplosione Alessandria | il funerale dei vigili del fuoco | presente il premier Conte

Esplosione Alessandria - i funerali dei vigili del fuoco : Una folla commossa si è radunata ad Alessandria per dare l'ultimo saluto ad Antonio Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo, i tre vigili del fuoco morti nello scoppio della cascina di Quargnento (Alessandria) (CHI ERANO). Le autoscale dei pompieri sulle quali sono stati collocati i tre feretri hanno lasciato la camera ardente allestita al comando provinciale dei vigili del fuoco, dirette alla cattedrale dei Santi Pietro e Marco. ...

Esplosione Alessandria - omaggio con violino ai vigili del fuoco. VIDEO : "Un omaggio che veniva dal cuore". Il vigile del fuoco Paolo Sterzi ha pubblicato su Facebook un VIDEO-omaggio dedicato ai tre vigili del fuoco morti nell'Esplosione di una cascina a Quargnento, Matteo Gastaldo, Antonio Candido e Marco Triches (CHI ERANO). Un omaggio con il violino Il VIDEO è stato molto condiviso online; si vede l'uomo suonare al violino una musica commovente: "Sono stato ispirato da un altro collega che ha ...

Esplosione Alessandria - non c’è “movente significativo” : “Chi l’ha fatto voleva uccidere” : "Chi l'ha fatto, lo ha fatto per uccidere", ha detto il procuratore di Alessandria Enrico Cieri facendo il punto sulle indagini relative all'Esplosione di Quargnento che ha causato la morte di tre vigili del fuoco. “È chiaro che il gesto non si inquadra in ripicche di vicinato, ma è ben più grave", ha aggiunto il magistrato affermando che al momento un movente significativo non c’è.Continua a leggere

Esplosione Alessandria : venerdì i funerali dei 3 vigili del fuoco : I funerali dei vigili del fuoco Antonio Candido, Matteo Gastaldo e Marco Triches, morti sotto le macerie della cascina di Quargnento, si terranno venerdì alle 11 nel Duomo di Alessandria. E’ quanto si legge in una circolare del ministero dell’Interno inviata al centro operativo nazionale e alla direzione regionale del Piemonte dei vigili del fuoco. La camera ardente verrà allestita nella sede del comando di Alessandria dal pomeriggio di ...

Alessandria - Esplosione in una cascina : morti tre vigili del fuoco. Il pm : atto doloso - trovato un timer : La tragedia causata da una fuga di gas, ferito anche un carabiniere oltre ai pompieri. Ancora una bombola inesplosa: intervento gli artificieri

Esplosione Alessandria - omaggio per i vigili morti. VIDEO : In tante caserme di tutta Italia ci sono stati diversi momenti di commemorazione in ricordo dei tre giovani vigili del fuoco scomparsi tragicamente in Piemonte. In questo VIDEO, caricato sull'account twitter dei vigili del Fuoco, le immagini di alcuni di questi momenti di cordoglio. Le sirene accese hanno risuonato in un commovente saluto a chi aveva scelto, come Antonio, Marco e Matteo, di dedicare la propria vita al bene del prossimo.

Alessandria - il carabiniere e i vigili del fuoco sopravvissuti all’Esplosione della cascina migliorano : I sopravvissuti all’esplosione della cascina di Quargnento (Alessandria) in cui sono morti tre pompieri stanno migliorando. Il carabiniere, protagonista di un audio in cui chiedeva aiuto e dava indicazioni all’operatore, sarà operato venerdì nell’ospedale di Asti. Roberto Borlengo, 31 anni, è ferito al volto e a una gamba. “Sono stato svegliato verso le tre di notte dai carabinieri che sono venuti a suonare alla mia porta per ...

Esplosione Alessandria : “E’ stato un attentato incendiario - ma le cose sono andate male” : sono in corso le operazioni di scavo tra le macerie dell’edificio di due piani esploso lunedì notte a Quargnento, vicino ad Alessandria. L’area – secondo quanto riferito da Luca Cari, portavoce dei vigili del fuoco – è stata bonificata: “E’ stato fatto un controllo con l’esplosimetro per verificare che non ci fosse presenza di gas, ora si scava con cautela, l’accertamento va fatto con calma per non ...

Alessandria - chi erano i vigili del fuoco morti nell’Esplosione : Esplosione a Quargnento, AlessandriaEsplosione a Quargnento, AlessandriaEsplosione a Quargnento, AlessandriaEsplosione a Quargnento, AlessandriaEsplosione a Quargnento, AlessandriaEsplosione a Quargnento, AlessandriaEsplosione a Quargnento, AlessandriaEsplosione a Quargnento, AlessandriaEsplosione a Quargnento, AlessandriaEsplosione a Quargnento, AlessandriaAntonino Candido, Matteo Gastaldo e Marco Triches. Avevano ancora tanti progetti da ...

Cosa sappiamo dell’Esplosione della cascina in provincia di Alessandria : Si sta indagando per omicidio plurimo e crollo doloso, e i giornali scrivono che le ipotesi si concentrano sul proprietario dell'edificio e sul suo passato