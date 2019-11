Emergenza incendi in Australia | roghi “senza precedenti”

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 8 novembre 2019)in. Un numero “senza precedenti” diboschivi minaccia ampie aree del New South Wales e del Queensland, denunciano le autorità. Nel New South Wales, nel sudest, glisono più di 90, molti in aree colpite dalla siccità, fa sapere il Rural Fire Service (Rfs). Le fiamme sono alimentate da raffiche di vento. Le autorità parlano di “diverse case” distrutte e ci sarebbero persone intrappolate. I soccorritori non riuscirebbero a raggiungerle. Il commissario dell’Rsf, Shane Fitzsimmons, ha parlato di vittime, ma non ha fornito alcun dettaglio. “Siamo in un territorio inesplorato – ha detto – Non abbiamo mai visto così tanticontemporaneamente a livello di“. “Sono in fiamme 370mila ettari di terra nel New South Wales”, ha precisato parlando con i giornalisti a Sidney. ...

