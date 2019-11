È stato arrestato un prete di Trentola Ducenta | in provincia di Caserta | accusato di

Abusi sessuali su una bambina : arrestato l'ex parroco : La Polizia di Stato ha arrestato su ordine del Gip del Tribunale di Napoli Nord don Michele Mottola, ex prete della...

"Abusava di una minorenne" : arrestato prete nel Casertano : La Polizia di Stato ha arrestato su ordine del Gip del Tribunale di Napoli Nord don Michele Mottola della parrocchia di Trentola Ducenta per abusi su una minore di 12 anni che frequentava la chiesa.Era stata la Diocesi di Aversa a inviare la prima segnalazione alla Procura guidata da Francesco Greco sui presunti abusi commessi dal prete, che nel maggio scorso era stato sospeso dal servizio. Della vicenda se n’era occupata anche la ...

Teramo - parcheggiatore abusivo aggredisce carabiniere : arrestato : I carabinieri della Compagnia di Teramo hanno arrestato questa mattina K.J. di 33 anni, di origine nigeriana, per violenza, resistenza a pubblico ufficiale ed esercizio abusivo della professione di parcheggiatore. L'uomo è stato accusato di avere aggredito il capo pattuglia di una gazzella dell'Arma, in seguito ad un controllo di routine effettuato dai militari. Il presunto colpevole è stato prontamente acciuffato e assicurato alla ...

Violenza sessuale su minori : arrestato 48enne : Mariagiulia Porrello L’uomo, saronnese, contattava le vittime via Facebook usando un falso profilo femminile e dava loro appuntamento a casa sua dove continuava a fingersi donna. Avrebbe abusato di 4 minorenni Violenza sessuale nei confronti di minori e detenzione di materiale pornografico, realizzato utilizzando minori degli anni diciotto. Questi i reati di cui è accusato un uomo di 48 anni di Saronno, in provincia di Varese, ...

Accoltella sul Frecciarossa la ex e un passeggero : lei grave - addetto alle pulizie arrestato : Panico a bordo del Frecciarossa Torino-Roma. Un uomo che lavora come operatore dei servizi di pulizie a bordo dei treni, ha Accoltellato la sua ex, anche lei dipendente della ditta esterna che...

Mafia : resta in carcere assistente parlamentare arrestato : Palermo, 7 nov. (Adnkronos) – resta in carcere Antonello Nicosia, l’ex assistente parlamentare arrestato tre giorni fa dalla Guardia di Finanza e dal Ros per associazione mafiosa. Lo ha deciso il gip di Sciacca (Agrigento) dopo l’udienza di convalida. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato anche il fermo del boss di Sciacca Accursio Dimino. Accolta la richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata dai ...

Corruzione - arrestato dipendente comune Ancona e 4 imprenditori : Lavori edili mai eseguiti, o fatti in parte e per un valore inferiore a quello reale, pagati con soldi pubblici a un cartello di imprese amiche in cambio di una serie di utilità. È quanto ha scoperto un’indagine della Polizia, coordinata dalla procura di Ancona, che ha portato all’emissione di misure cautelari per un dipendente del comune di Ancona e per 4 imprenditori, accusati di Corruzione aggravata. L’indagine è iniziata un ...

Messina : in casa con 16 chili di marijuana - arrestato : Palermo, 7 nov. (Adnkronos) - Oltre 16 chili di marijuana e 32 grammi di cocaina. Con l'accusa di produzione, detenzione e traffico di stupefacenti i carabinieri di Messina hanno arrestato M.P., 24 anni, incensurato. Nel suo appartamento, nel rione San Giovannello, i militari hanno trovato parte del

Trapani : finge approccio con prostituta poi la rapina - arrestato : Palermo, 7 nov. (Adnkronos) - Aveva finto di volere consumare un rapporto sessuale a pagamento ma, una volta all'interno della casa, minacciando la donna con un coltello si era fatto consegnare tutto il denaro, circa 500 euro. Vito Cicala, 39 anni, è stato arrestato dai carabinieri di Trapani con l'

Si fingeva donna e adescava ragazzini su Facebook - arrestato per violenza sessuale aggravata : Li adescava su Facebook, utilizzando il profilo falso e avvenente di una donna, poi prometteva loro un incontro sessuale in cambio di foto che li induceva a inviare in chat. Infine li attirava a casa sua a Saronno (Varese), dove indossando una parrucca rossa e parlando in falsetto, rimanendo costantemente al buio, abusava di loro. Per questo un operaio di 48 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver violentato minorenni. I ...

Corruzione ad Ancona - arrestato un dipendente del Comune e 4 imprenditori : Cinque le ordinanze di custodia cautelare: nei guai un dipendente del Comune di Ancona e quattro imprenditori ritenuti responsabili di Corruzione aggravata. Secondo l'accusa il funzionario, non osservando il principio di rotazione degli inviti e delle assegnazioni dei lavori, ne liquidava il compenso in modo diretto e sistematico sempre alla stessa rosa di ditte “amiche”.Continua a leggere