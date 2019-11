E Romagna | Delrio | ‘vinceremo anche senza M5S’

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 8 novembre 2019) Roma, 8 nov. (Adnkronos) – “Se il centrodestra prende l’Emiliaè il segno di un radicamento del Paese di cui si deve prendere atto in modo profondo. Però io credo che noi vinceremo perché combatteremo casa per casa, palmo a palmoi Cinque stelle accanto”. Lo dice il capogruppo Pd alla Camera Graziano, a ‘Accordi e Disaccordi’, sul Nove. ‘Io già nel 2018 ero d’accordo, insieme all’ex segretario Pd Maurizio Martina – afferma – sull’andare a vedere tutte le cartecon il Movimento 5 stelle, quanto meno per provarci, però non c’erano le condizioni. Adesso la direzione è quella, ma non è una direzione a tutti i costi. Ci deve essere chiarezza tra di noi perché i matrimoni durano se c’è chiarezza. Per adesso è un fidanzamento. Bisogna – conclude– che ...

