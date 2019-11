È morto Fred Bongusto 

morto Fred Bongusto - il cantante aveva problemi di salute : Addio a Fred Bongusto: è Morto l’amato cantante e compositore italiano. E’ deceduto la notte scorsa. Il celebre artista aveva compiuto 84 anni il 6 aprile scorso (era nato a Campobasso) e da qualche tempo aveva problemi di salute. I funerali saranno celebrati a Roma l’11 novembre, nella Basilica di Santa Maria in Montesanto (Chiesa degli artisti), piazza del Popolo. L'articolo Morto Fred Bongusto, il cantante aveva problemi di ...

Andrea Manfredi - morto nel disastro aereo in Indonesia : la famiglia denuncia la Boeing : Andrea Manfredi, 26enne di Massa (Massa Carrara), è morto nel disastro aereo del Boeing 737 in Indonesia il 29 ottobre 2018 insieme ad altre 188 persone. I suoi familiari hanno sporto denuncia al tribunale di Chicago contro la Boeing poiché i due piloti non sarebbero stati correttamente addestrati all'utilizzo di un nuovo software di volo.Continua a leggere

Addio Luke Perry - com’è morto Fred in Riverdale 4? L’episodio-tributo svela il ruolo di Shannen Doherty : La quarta stagione apre con l'Addio di Fred in Riverdale 4, un episodio-tributo a lungo annunciato, che omaggia Luke Perry, l'attore che lo ha interpretato. Dopo la sua morte, avvenuta lo scorso marzo, la produzione della serie teen ha deciso di ricordarlo in maniera esemplare; nessun recast per il personaggio, ma un episodio interamente dedicato a lui. La première di stagione entra quindi subito nel vivo e svela le cause della morte di Fred in ...

Rocco Siffredi racconta il grande trauma della sua vita : “Così ho visto mio fratello morto. Mia madre mi mordeva le braccia” : Rocco Siffredi e Pierluigi Diaco si sono incontrati dopo aver partecipato alla stessa edizione de L’Isola dei Famosi. Un’occasione, quella del reality di Canale5, nella quale i due mostrarono non certo un grande affiatamento, anzi: il “momento della pace” è arrivato durante la prima puntata di Io e Te di Notte, lo show condotto da Diaco che si è spostato in seconda serata. Il pornoattore ha raccontato tanti episodi della ...