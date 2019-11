È' morto Fred Bongusto | il cantante aveva 84 anni

morto Fred Bongusto - aveva 84 anni : conquistò gli italiani con ?Una rotonda sul mare? : È Morto il cantautore Fred Bongusto: l'artista è venuto a mancare a Roma la notte scorsa, alle 3,30. Con «Una rotonda sul mare», leggendaria canzone degli anni 60,...

morto Fred Bongusto - la voce degli anni '60 : È Morto la scorsa notte nella sua abitazione romana Fred Bongusto: aveva 84 anni ed era malato da tempo. La notizia è stata diffusa con un comunicato stampa nel quale si legge che "la notte scorsa, alle 3,30 circa, ha cessato di battere il cuore di Fred Bongusto". Una nota asciutta per annunciare la scomparsa di una delle voci che ha accompagnato gli anni '60 in Italia, con i suoi successi da night, con la sua voce da crooner, ma modulata in ...

E' morto Fred Bongusto - lutto nella musica italiana : E' morto a Roma all'eta' di 84 anni il cantante Fred Bongusto, una delle voci piu' amate della canzone italiana.

È morto Fred Bongusto. Si spegne il cantante dall’anima romantica - : Carlo Lanna Addio a Fred Bongusto, il cantante italiano che ha raccontato l'amore e la società del nostro Paese fin dagli anni '50, i funerali si terranno a Roma lunedì 11 novembre La notizia arriva come una doccia Fredda. Si spegne all’età di 84 anni il celebre Fred Bongusto, mito indiscusso della musica leggera made in Italy. Con le sue canzoni ha fatto sognare centinaia di fan. Attivo fin dagli anni ’50, ha segnato inevitabilmente ...

Lutto nel mondo della musica - è morto Fred Bongusto : sua la celebre ‘Rotonda sul mare’ : Il compositore italiano si è spento questa notte nella sua abitazione, in seguito ad una lunga malattia Il mondo della musica piange Fred Bongusto, il noto compositore italiano si è spento all’età di 84 anni nella sua casa di Roma per via di una lunga malattia che non gli ha lasciato scampo. Publifoto/LaPresse A darne notizia è l’ufficio stampa del cantante: “la notte scorsa, alle 3,30 circa, ha cessato di battere il ...

È morto Fred Bongusto - addio al crooner italiano : addio a Fred Bongusto. La musica italiana perde un altro artista: si è appena diffusa la notizia della morte di Fred Bongusto, molto popolare negli anni Sessanta e Settanta. Il cantante si è spento a 84 anni venerdì 8 novembre, pare fosse malato da tempo. L'Ansa riporta la nota stampa secondo cui «la notte scorsa, alle 3,30 circa, ha cessato di battere il cuore di Fred Bongusto». I funerali saranno celebrati a Roma, lunedì 11 novembre, alle 15, ...

Fred Bongusto - addio all'ultimo dei "cantanti confidenziali" : morto il mito di Una rotonda sul mare : Lutto nella musica italiana, è morto Fred Bongusto. Il grande "cantante confidenziale" simbolo degli anni 60 e 70 e autore di successi internazionali come l'indimenticabile Una rotonda sul mare è scomparso a 84 anni a Roma, nella notte tra giovedì e venerdì. A renderlo noto l'ufficio stampa dell'art

Fred Bongusto morto a 84 anni - lunedì i funerali a Roma. Con «Una rotonda sul mare» fece sognare gli italiani : È morto la notte scorsa, nella sua abitazione a Roma, Fred Buongusto. Il cantante, che aveva 84 anni, era malato da tempo. Lo rende noto il suo ufficio stampa. In una nota l'ufficio...

È morto Fred Bongusto - addio al cantante di Una rotonda sul mare : Mondo della musica in lutto. Il cantante Fred Bongusto è deceduto, come fa sapere in una nota l’ufficio stampa,”la notte scorsa, alle 3,30 circa”. Il celebre artista, nato a Campobasso, e il cui nome all’anagrafe era AlFredo Antonio Carlo Buongusto, aveva compiuto 84 anni il 6 aprile scorso. Da qualche tempo aveva problemi di salute. I funerali saranno celebrati a Roma, lunedì 11 novembre, alle 15, nella Basilica di Santa ...

È morto Fred Bongusto : addio al cantante di ‘Una rotonda sul mare’ : È morto il cantante Fred Bongusto. Era una delle voci più amate dagli italiani e, come fa sapere il suo ufficio stampa in una nota, si è spento la notte scorsa, nella sua abitazione a Roma. Fred Buongusto aveva 84 anni ed era malato da tempo. “La notte scorsa, alle 3,30 circa, ha cessato di battere il cuore di Fred Bongusto”, si legge nel comunicato. Il celebre artista, il cui nome completo era AlFredo Antonio Carlo Buongusto, era nato a ...

Fred Bongusto morto a Roma - voce leggendaria di «Una rotonda sul mare» : aveva 84 anni : È morto il cantautore Fred Bongusto: l'artista è venuto a mancare a Roma la notte scorsa, alle 3,30. Con «Una rotonda sul mare», leggendaria canzone degli anni 60,...

E' morto il cantante Fred Bongusto : 9.16 E' morto la notte scorsa,nella sua abitazione a Roma, Fred Bongusto. Il cantante, che aveva 84 anni, era malato da tempo. Il celebre artista, nato a Campobasso, e il cui nome all'anagrafe era AlFredo Antonio Carlo Buongusto, aveva compiuto 84 anni il 6 aprile scorso. Da qualche tempo aveva problemi di salute. I funerali saranno celebrati a Roma, lunedì 11 novembre, alle 15, nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, la Chiesa degli ...