È morto Fred Bongusto | addio al crooner italiano

(Di venerdì 8 novembre 2019). La musica italiana perde un altro artista: si è appena diffusa la notizia della morte di, molto popolare negli anni Sessanta e Settanta. Il cantante si è spento a 84 anni venerdì 8 novembre, pare fosse malato da tempo. L'Ansa riporta la nota stampa secondo cui «la notte scorsa, alle 3,30 circa, ha cessato di battere il cuore di». I funerali saranno celebrati a Roma, lunedì 11 novembre, alle 15, nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, nota anche come la Chiesa degli artisti in piazza del Popolo. Al secolo Alo Antonio Carlo Buongusto, nato a Campobasso nel 1935, il cantante e compositoreè stato definito «cantante confidenziale» in riferimento al genere di musica in voga tra gli anni '60 e '70. Con la sua voce calda, l'artista era un, cui generazioni di italiani associano il suo grande classico, la ...

