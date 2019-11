“Due mesi fa non mi voleva neanche mia madre…” L’intervista all’attaccante del Trani è

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 novembre 2019) Fino a pochi giorni fa, il suo nome era conosciuto solo in Puglia. Antonio Picci è un attaccante delche milita in Eccellenza pugliese, e qualche giorno fa, dopo un bel goal sul campo, ha parlato della sua rivincita in un’intervista a Telesveva (che gentilmente ci ha concesso il video). “Duefa non mimia madre e ora sono già in doppia cifra” ha detto al cronista. In pochi giorni il filmato è uscito dai circuiti sportivi locali ed è stato rilanciato dalle principali testate nazionali, collezionando migliaia di clic video Telesveva L'articolo “Duefa non mimia madre…”. L’intervista all’attaccante delè imperdibile. Il filmato è già un cult proviene da Il Fatto Quotidiano.

fattoquotidiano : MITTAL MENTE SULL'ALTOFORNO 2 L’impianto, sotto sequestro dal 2015, va messo in sicurezza entro due mesi: ecco il p… - LegaSalvini : #SALVINI: 'GOVERNO IN DUE MESI NE HA COMBINATE DI COTTE E DI CRUDE' - matteorenzi : Abbiamo proposto soluzioni. Se sposti di due mesi il cuneo o se riporti spesa per i beni a livello del mio governo… -