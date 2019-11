Douglas Costa | il retroscena dietro il gol alla Lokomotiv Mosca | “il più bello della mia

Juventus - Douglas Costa : 'Dedico il gol in Champions League a Nathalia' : Per la Juventus si avvicina sempre di più la gara contro il Milan. I bianconeri, già da ieri, hanno iniziato a mettere nel mirino la partita contro i rossoneri anche se la prima vera seduta con il gruppo al completo Maurizio Sarri l'ha fatta svolgere questa mattina. Infatti, giovedì appena la Juve è rientrata dalla Russia è scesa in campo alla Continassa anche se il gruppo era diviso visto che chi ha giocato in Champions ha fatto un lavoro di ...

Juve - Douglas Costa : “In Russia il mio gol più bello. Ringrazio Dybala e Bonucci - ecco perché…” : Entra dopo settimane fermo per infortunio, segna a tempo scaduto un gol fantastico e permette alla Juventus di qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League con due giornate d’anticipo. Serata magica, quella di mercoledì, per Douglas Costa. Il calciatore bianconero, ai microfoni di Sky Sport, ha raccontato il momento del gol: “E’ il più bello della mia carriera. Ero in posizione di trequartista e trovavo fatica a ...

Luca Beatrice : 'Douglas Costa è un mistero - ha potenzialità da top ma a volte si perde' : Il grande protagonista della magica notte di Champions League della Juventus è stato Douglas Costa. Il brasiliano con il suo splendido gol realizzato in quel di Mosca ha consentito al club bianconero di qualificarsi con due turni di anticipo agli ottavi di Champions League. Del rendimento di Douglas Costa ne ha parlato, il critico d'arte, Luca Beatrice, ai microfoni di Radio Sportiva: "È un mistero, parliamo di un giocatore che avrebbe tutte le ...

Juve - la panchina è la fortuna di Sarri : può scegliere tra Higuain - Dybala e Douglas Costa : La Juventus, secondo ha una rosa tanto profonda che spesso i panchinari di lusso si rivelano più performanti e decisivi dei "titolarissimi" in campo. Su questo aspetto si è soffermata anche "La Gazzetta dello Sport". Di questa situazione ha dovuto prendere coscienza a sue spese Antonio Conte, durante lo scontro diretto con l'Inter a San Siro. In quella occasione la Juventus ha vinto grazie al gol del subentrante Gonzalo Higuain e il tecnico ...

Probabili formazioni Juventus-Milan : Douglas Costa nel tridente - Bennacer in regia : A concludere la dodicesima giornata di Serie A sarà il big match tra Juventus e Milan, che si sfidano alle ore 20.45 di domenica 10 novembre all'Allianz Stadium di Torino. I bianconeri vorranno dare continuità al proprio momento positivo sul piano dei risultati, culminato nella qualificazione agli ottavi di Champions con due giornate di anticipo. Mentre i rossoneri vogliono invertire la tendenza dopo aver perso sei delle loro prime 11 partite di ...

Douglas Costa : 'Da quando è arrivato Ronaldo - alla Juve siamo tutti meno grassi' : La Juventus, dopo il successo in Champions League contro la Lokomotiv Mosca, ha conquistato matematicamente la qualificazione agli ottavi della massima competizione europea. A decidere il match è stato il centrocampista offensivo brasiliano Douglas Costa grazie ad una grande giocata negli ultimissimi minuti della partita. Dopo l'infortunio che gli è Costato uno stop di un mese e mezzo, il brasiliano è ritornato di nuovo decisivo per i ...

Juventus - Douglas Costa cambia tutto : il nuovo piano di Sarri - che novità! : Una prestazione da autentico protagonista e Juventus qualificata con due turni d’anticipo agli ottavi di finale di Champions League. Douglas Costa si è caricato sulle spalle i bianconeri trascinandoli al successo contro il Lokomotiv Mosca con una giocata d’assoluto fuoriclasse. Giocata che potrebbe smuovere totalmente i piani di Sarri in vista del futuro. Come confermato dallo stesso tecnico bianconero, la Juventus punterà dritta sul ...

La Juventus vince a Mosca e vola agli ottavi - decisivo Douglas Costa : La Juventus vince in Russia la sfida contro la Lokomotiv Mosca per 2 a 1 grazie alla rete nel finale di Douglas Costa e si qualifica agli ottavi di finale di Champions League. Adesso la formazione di Sarri può concentrarsi sul campionato. Juventus, nel finale decide Douglas Costa La Juventus, pur soffrendo riesce a vincere in Russia, stacca il biglietto per gli ottavi di Champions League. Torinesi subito in vantaggio dopo 4 minuti di gioco: ...

Juve : Douglas Costa fulmina la Lokomotiv e adesso è in cerca di continuità : Ieri sera, mercoledì 6 novembre, la Juventus ha potuto festeggiare l’approdo agli ottavi di Champions League, grazie al gol segnato al 93’ da Douglas Costa. La gara contro la Lokomotiv, nella plumbea serata di Mosca, aveva visto i bianconeri per nulla arrembanti. Dopo il gol di Ramsey è arrivato il pareggio dei russi e da qui in avanti gli uomini di Sarri hanno rischiato di rimandare la festa a data da destinarsi. Il tecnico può contare però su ...

Douglas Costa all'ultimo respiro - la Juve agli ottavi di Champions : all'ultimo respiro. Un gol da cineteca di Douglas costa al minuto 93 permette alla Juventus di passare a Mosca e staccare con due partite

Highlights Lokomotiv Mosca-Juventus 1-2 : video - gol e sintesi. Decisiva una magia di Douglas Costa nel finale : La Juventus si è qualificata per gli ottavi di finale di Champions League dopo la vittoria in casa del Lokomotiv Mosca per 2-1. Un successo arrivato proprio allo scadere grazie ad una magia di Douglas Costa. Il brasiliano ha saltato tutta la difesa russa, poi uno due con Higuain e alla fine pregevole tocco sotto le gambe del portiere. Un gol veramente bellissimo e molto importante per la squadra di Sarri. Qui di seguito gli Highlights della ...

Juve-Lokomotiv Mosca - Douglas Costa “regala” ottavi in anticipo : Una splendida rete di Douglas Costa in pieno recupero fa volare la Juventus agli ottavi di finale di Champions con due turni di anticipo. I bianconeri alla Rzd Arena mettono ko la Lokomotiv Mosca (1-2) e conservano la vetta del girone di Champions League: si giocheranno contro l'Atletico Madrid la leadership del raggruppamento il 26 novembre all'Allianz Stadium. Una vittoria arrivata dopo una prestazione non brillante, in cui i bianconeri hanno ...

Lokomotiv Juventus 1-2 - bianconeri agli ottavi di Champions grazie al gol di Douglas Costa all’ultimo minuto : Vittoria in extremis per la Juve con Sarri che pesca il coniglio dal cilindro sotto la pioggia di Mosca: Douglas Costa, mandato in campo pochi minuti prima, regala al 93esimo la vittoria finale per 2 a 1 alla Juve e soprattutto la qualificazione agli ottavi di Champions. Non era scontato: e infatti la partita è stata complicata per i bianconeri che hanno pure rischiato di passare in svantaggio a dieci minuti dalla fine, e non hanno giocato la ...

Champions : la Juve non brilla - ma Douglas Costa entra e affonda la Lokomotiv. Bianconeri agli ottavi : A Mosca reti di Ramsey e Miranchuk nel primo tempo poi nel recupero straordinario slalom del brasiliano