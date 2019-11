Domenica di escursioni in Italia | tra Piramidi Etrusche | sculture naturali | antichi

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 8 novembre 2019) “Sarà unadi grandi cammini con le Guide Ambientalistiche, in tutta. In Basilicata trekking sul massiccio carsico conosciuto come la Rotonda del Monte Marmo. Un rilievo minore ma suggestivo dal punto di vistastico e paesaggistico, dal quale è possibile avere un’ampia veduta dell’Appennino Lucano. Un percorso inedito e molto variegato, tra inghiottitoi, neviere e mulattiere passanti per rocce carsiche affioranti. In Lombardia gli ultimi luoghi silenziosi. Approfittando dell’estate di San Martino andremo in Valmalenco sulle tracce degli ultimi luoghi silenziosi sul pianeta. Troveremo quello che stiamo cercando? In Abruzzo escursione con le castagne nei boschi sotto il Monte Sirente per ammirare i colori autunnali e scoprirne la fauna, con un occhio di riguardo al lupo). Visita guidata delle Pagliare e castagnata al tramonto accompagnata dal vino ...

buonweekend : Degustazioni, escursioni e musica per le cantine di Pitigliano (GR) con “Santi Vinai” Vino novello e olio nuovo son… - 278_deny : RT @ParcoAlpiLiguri: #escursioni nel #parcoalpiliguri - Prima dell'arrivo della #neve, domenica 10 novembre cogliamo con @Monesiyoung e @br… - pignasca : RT @ParcoAlpiLiguri: #escursioni nel #parcoalpiliguri - Prima dell'arrivo della #neve, domenica 10 novembre cogliamo con @Monesiyoung e @br… -