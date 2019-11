Fonte : blogo

(Di venerdì 8 novembre 2019) Forza avanti c'è posto (forse).Mentre si prepara allo sbarco negli USA (Olanda, Nuova Zelanda e pochi altri paesi) il 12 novembre, Disney mostra i muscoli e prova a far paura ad Amazon e Netflix e chissà anche Apple, annunciando lo sbarco di Dinsey+ in, Francia, Regno Unito, Germania e Spagna per il prossimo 302020. Obiettivamente un po' in ritardo rispetto al fine 2019 inizio 2020 periodo inizialmente annunciato per l'approdo in Europa Occidentale.inil 31, traper unstreaming? pubblicato su TVBlog.it 08 novembre 2019 09:46.

GianlucaOdinson : Disney arriva in Italia: rivelata finalmente la data ufficiale! - rikcristil : Dal 31 marzo arriva in Italia @Disney_IT con #DisneyPlus - SerieTvserie : Disney+ arriva in Italia il 31 marzo, tra Simpson, Star Wars e Marvel pronti per un altro streaming? -