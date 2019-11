Fonte : wired

(Di venerdì 8 novembre 2019) https://twitter.com/Disney IT/status/1192560221610291201 È un periodo di grandi sommovimenti nel mondo dei servizi di streaming. Dopo il lancio di Apple Tv+ lo scorso 1° novembre in 190 paesi al mondo, il 12 novembre si appresta a essere un’altra data chiave in quantosarà lanciato negli Stati Uniti, in Canada e nei Paesi Bassi, per poi partire il 19 dello stesso mese in Australia e Nuova Zelanda. E per quanto riguarda gli altri paesi? C’era molta attesa per ulteriori annunci sul debutto in ulteriori mercati della piattaforma che raccoglie i titoli di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. In queste ore è stato finalmente svelato l’arcano, con la rivelazione di quanto succederà anche in. Un breve video lanciato sui canali social Disney, infatti, ha fissato la partenza indial prossimo 31. Da quella data, ...

MilanoCitExpo : Disney+ arriva in Italia il 31 marzo 2020. Ecco i dettagli #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - antocalderone : Disney+ arriva in Italia il 31 marzo 2020. Ecco i dettagli - astaniscia86 : Dal 31 marzo 2020 anche in Italia arriva #DisneyPlus. -