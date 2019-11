Diletta Leotta come JLo | volteggia attorno al palo della pole dance

Diletta Leotta - anche lei si cimenta nella pole dance come Chiara Ferragni : “Ora sono pronta per Jennifer Lopez” : Dopo Chiara Ferragni e la sorella Valentina, anche Diletta Leotta si è cimentata nella pole dance. Complice il film “Le ragazze di Wall Street“, appena uscito al cinema, che vede come protagonista una super sexy Jennifer Lopez che a 50 anni nei panni di una ballerina professionista, è scoppiata una vera palo-mania. Così, nell’attesa di vedere la pellicola, la giornalista volto di Dazon si è messa alla prova con risultati ...

Tapiro d'Oro a Diletta Leotta/ Video - usata per truffa Bitcoin : 'Non sapevo niente' : Tapiro d'Oro a Diletta Leotta: la conduttrice raggiunta da Valerio Staffelli. La sua immagine usata per una pubblicità sull'acquisto di Bitcoin.

Sanremo 2020 - novità in arrivo : Diletta Leotta potrebbe essere la 'primadonna' : La nuova edizione del Festival di Sanremo verrà presentata da Amadeus che prenderà il posto di Claudio Baglioni, conduttore delle ultime edizioni. Secondo diverse indiscrezioni comparse in questi giorni in rete, citate tra gli altri da Blogo e dal Giornale di Sicilia, il volto femminile di questa nuova edizione del Festival della canzone italiana potrebbe essere Diletta Leotta. La 28enne siciliana, giornalista e conduttrice di DAZN, potrebbe ...

“Ha passato la notte con lui”. Diletta Leotta - le foto confermano il gossip : Diletta Leotta, ma allora non è finita! I paparazzi del settimanale Chi hanno sorpreso la conduttrice e giornalista sportiva più desiderata dagli italiani con quello che si pensava fosse un flirt archiviato. Una frequentazione estiva (il gossip li ha travolti proprio a luglio scorso) che andava avanti senza troppi progetti per il futuro. E invece a quanto pare Diletta e Daniele Scardina si vedono ancora nonostante la distanza. Il pugile infatti ...

Diletta Leotta e quel pigiama party (hot) con le amiche : Un pigiama party non attira quasi mai l’attenzione degli uomini a meno che la protagonista di questo “evento” non sia l’amata conduttrice sportiva Diletta Leotta. Terminate le fatiche televisive, Diletta si è concessa una serata con le amiche e, come documentato su Instagram, ha deciso di risolvere la sua domenica uggiosa organizzando un “incontro notturno” con Eleonora Incardona e Lorenza Di Prima. Le tre, indossando il pigiama e i calzettoni ...

Sanremo 2020 - Diletta Leotta e Lorella Boccia potrebbero affiancare Amadeus : Il 70° Festival della Canzone Italiana andrà in onda dal 4 all'8 febbraio 2020 ed avrà come Direttore Artistico il conduttore ravennate Amadeus. In casa Ariston le rivoluzioni al regolamento per questa nuova edizione della kermesse canora sono state molteplici, tutte decise dal presentatore, come la 'Serata Cover' e la giuria diversa ogni sera. Per la 'Serata Cover' del 6 febbraio ogni cantante in gara dovrà esibirsi in una canzone presentata ...

