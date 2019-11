Decapita la moglie e la figlia di 5 anni | poi si suicida | “Non accettava la fine del

Fonte : fanpage

(Di venerdì 8 novembre 2019) Omicidio-suicidio a New York: un uomo di 46, Yonathan Tedla, prima ha tagliato la gola a suaJennifer Schlecht, 42, e alladi 5, e poi si èto impiccandosi nel bagno della loro casa di Harlem. A lanciare l'allarme è stato il fratello della donna, non riuscendo a contattarla telefonicamente: "Lui l'aveva minacciata che avrebbe eliminato tutti se avessero divorziato".

